Рубль в пятницу продолжил дешеветь к доллару и укрепляться к евро

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В пятницу на торгах на "Московской бирже" доллар США немного подорожал, евро подешевел, рубль незначительно укрепился к бивалютной корзине в условиях более заметного повышения в паре с евро.

К 19:00 доллар подорожал на 16,25 копейки, до 93,43 рубля. Евро подешевел на 39 копеек до 99,61 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 8,6 копейки, до 96,21 рубля. Курс китайского юаня вырос всего на 0,15 копейки - до 12,86 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги пятницы смешанной динамикой в основных парах вслед за движением пары "евро-доллар" на Forex. Доллар продолжает дорожать к большинству мировых валют, в том числе к евро, после резкого подъема в предыдущие два дня, вызванного данными об ускорении инфляции в США в марте. Незадолго до завершения торгов на "Московской бирже" пара "евро-доллар" опускалась к отметке $1,0624, что соответствует началу ноября 2023 года.

Высокая инфляция в сочетании с активным ростом американской экономики и сильным рынком труда снижает вероятность скорого перехода к смягчению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой . Ожидается, что ФРС приступит к смягчению политики позже других крупных мировых ЦБ, а первое снижение процентной ставки Федрезервом теперь прогнозируется в сентябре.

Европейский центральный банк дал понять, что готовится к снижению ставок.

В четверг ЕЦБ сохранил ключевые процентные ставки на прежнем уровне по итогам пятого заседания подряд. Базовая ставка по кредитам оставлена на уровне 4,5%, ставка по депозитам - на уровне 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%.

"Если обновленная оценка перспектив инфляции советом управляющих, динамика базовой инфляции и степень трансмиссии денежно-кредитной политики будут и дальше повышать его уверенность в том, что инфляция устойчиво возвращается к целевому уровню, будет целесообразным снизить текущий уровень ограничений в рамках денежно-кредитной политики", - говорится в его заявлении.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что европейский регулятор не будет ориентироваться на ФРС, принимая собственные решения по денежно-кредитной политике. "Мы зависим от экономических данных, а не от ФРС", - сказала Лагард.

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в марте 2024 года вырос на 0,8% по отношению к февралю, свидетельствует предварительная оценка Банка России, опубликованная на его сайте.

При этом индекс реального эффективного курса рубля к доллару снизился в прошлом месяце на 0,3%, к евро - на 0,8%, к юаню вырос на 1,3%.

В январе-марте 2024 года реальный эффективный курс рубля вырос на 0,6%. Реальный эффективный курс рубля снизился к доллару на 0,9%, к евро вырос на 0,4%, к юаню увеличился на 1,7%.

Номинальный курс рубля к инвалютам в марте увеличился на 0,6%, в январе-марте - на 1%.

"Российская валюта сегодня торговалась в узком диапазоне 93,3-93,7 за доллар. Поддержку рублю оказывают фундаментальные факторы, такие как торговые потоки. По опубликованным накануне данным ЦБ РФ, счет текущих операций в марте продолжил тенденцию к росту. Помимо этого, статистика показала рост иностранных активов по финансовому счету в связи с продолжающимся удлинением сроков расчетов по внешнеэкономической деятельности. В среднесрочной перспективе это также может позитивно отразиться на курсе. Тем не менее, в краткосрочной перспективе нарастающая геополитическая напряженность может негативно отразиться на рисковых активах", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

Пара "рубль-доллар", скорее всего, останется в диапазоне 91-95 рублей/$1 во второй половине апреля, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"На завершающейся неделе рубль ослабел к основным валютам, - отмечают аналитики. - Курс доллара поднялся в зону 93-93,5 рубля/$1 и даже пытался пойти выше, обновив максимумы с ноября, юань - тяготел к росту к отметке 13 руб. Ключевым негативным фактором для российской валюты выступало невысокое предложение со стороны экспортеров, которое мы связываем с отдаленностью следующего налогового периода. Вместе с тем и внешние факторы играли против рубля, усилив спекулятивный спрос на валюты. Дальнейший потенциал ослабления рубля выглядит уже ограниченным. Апрель - сезонно неплохой месяц для рубля ввиду профицита торгового баланса, также цены на нефть остаются высокими, и скорее, пойдут выше; экспортеры во второй половине месяца, ввиду приближения увеличенных налоговых выплат, нарастят продажи. Ждем, что доллар останется в диапазоне 91-95 рублей./$1, к концу месяца тяготея к возврату в его нижнюю половину".

Подъем цен на нефть продолжает усиливаться вечером в пятницу на фоне возросших геополитических рисков.

К 19:00 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,35%, до $90,94 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на 1,5%, до $86,32 за баррель.

The Wall Street Journal сообщила в четверг со ссылкой на источники, что Иран может атаковать правительственные и военные цели на территории Израиля в ближайшие 24-48 часов.

Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) в пятницу снизило прогноз спроса на нефть в 2024 году на 130 тысяч баррелей в сутки, до 102 млн б/с, из-за слабых показателей потребления в первом квартале, а также опасений, что высокие цены на нефть подорвут спрос. По оценке МЭА, в первом квартале мировой спрос на нефть вырос на 1,6 млн б/с, минимальными темпами за год.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 49,98 копейки, до 93,4419 рубля, и уменьшил курс евро на 95,29 копейки, до 99,7264 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" в пятницу уменьшился на 29,45 копейки по отношению к четвергу и составил 93,3456 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 17,81 копейки, подешевев до 93,4518 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $990,217 млн, из которых $250,044 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $740,173 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 1,0353 рубля, до 99,634 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" упал на 81,43 копейки, до 99,6888 рубля. Объем торгов евро составил 386,403 млн евро, из которых 139,924 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 246,479 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 11 апреля выросла на 3 базисных пункта - до 15,64% годовых. Срочная версии RUONIA на 1 месяц уменьшилась в пятницу на 1 базисный пункт - до 15,76%, версия на 3 месяца, напротив, увеличилась на 1 базисный пункт - до 16,02% годовых. Срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно четверга на 2 базисных пункта, до 15,74% годовых.