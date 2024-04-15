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Народный банк Китая влил 100 млрд юаней в финсистему в рамках MLF

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Народный банк Китая 15 апреля влил в финансовую систему 100 млрд юаней ($13,82 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).

Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК. Последний раз ЦБ менял ее в августе 2023 года, тогда она была снижена на 15 базисных пунктов (б.п.).

С учетом того, что в этом месяце истекает срок погашения кредитов на 170 млрд юаней, чистый отток средств из банковской системы составит 70 млрд юаней. Изъятие средств было зафиксировано второй месяц подряд, отмечает Trading Economics.

MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку (LPR), ставшую бенчмарком летом 2019 года. Размер годовой LPR в настоящее время составляет 3,45% годовых.

Очередное решение относительно этой ставки будет принято 20 апреля.

НБК Народный банк Китая Китай MLF
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