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"Газпром" начал отгрузки СУГ для автотранспорта с завода в Уренгое

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - "Газпром переработка" начала отгрузки СУГ для автотранспорта в Уренгое, сообщила компания.

На Заводе по подготовке конденсата к транспорту запущена новая схема отгрузки товарной продукции: пропан-бутан автомобильный (ПБА) реализуется с использованием мощностей наливной автомобильной эстакады Уренгойской газонаполнительной станции завода. Ранее поток ПБА с установки по подготовке газа деэтанизации направлялся в трубопровод Уренгой-Сургут.

"Данная схема значительно упростила логистику и сократила время доставки товарной продукции конечным потребителям, которыми являются жители Ямало-Ненецкого автономного округа и различные предприятия округа", - отмечают газовики.

"С начала 2024 года уже отгружено более 1,2 тыс. тонн пропан-бутана. Потенциал предприятия по выработке данной продукции составляет 2,1 тыс. тонн в месяц. Он используется как экологичное топливо для заправки транспорта, так и для коммунально-бытовых нужд", - приведен в сообщении комментарий директора ЗПКТ Руслана Койшина.

Дочерняя компания "Газпрома" – "Газпром переработка" – объединяет Оренбургский, Сосногорский, Астраханский и Амурский газоперерабатывающие заводы, Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту, Сургутский завод стабилизации конденсата, Оренбургский гелиевый завод и "Газпром нефтехим Салават".

Газпром Уренгой СУГ
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