Новым CFO Segezha назначен исполнительный директор по корпфинансам АФК "Система"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Подконтрольный АФК "Система" лесопромышленный холдинг Segezha Group, закончивший 2023 год с соотношением чистого долга к EBITDA на уровне 13х, сообщил о смене вице-президента по финансам и инвестициям.

Как говорится в сущфакте компании, совет директоров Segezha Group на заседании 12 апреля утвердил изменения в состав правления группы.

Новым CFO и членом правления Segezha стал Антон Рожков, ранее занимавший позицию исполнительного директора АФК "Система" по корпоративным финансам, сообщили "Интерфаксу" в лесопромышленной группе.

"Антон Рожков имеет более чем 20-летний опыт в финансах и инвестициях, обладает исключительной экспертизой в структурном, проектном (инвестиционном), акционерном и M&A финансировании, в том числе на азиатском рынке", - заявили в компании.

Занимавший ранее должность вице-президента по финансам и инвестициям Segezha Владимир Травков "принял решение сфокусироваться на собственных проектах". Он пришел в Segezha осенью 2022 года с позиции вице-президента по финансам "Системы".

Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В апреле 2021 года Segezha Group провела IPO на 30 млрд рублей. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК "Система" принадлежит 62,2%, суммарная доля членов совета директоров и правления - 4%. Уставный капитал разделен на 15 млрд 690 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. каждая.

В конце марта Segezha представила итоги 2023 года по МСФО, отчитавшись в том числе о чистом долге на конец года на уровне 122,6 млрд рублей. При годовой EBITDA в 9,3 млрд рублей, уровень долга компании превысил в 2023 году 13х по соотношению чистый долг/EBITDA. Размер общего долга компании на 31 декабря 2023 года составил 133,2 млрд рублей (рост на 6% относительно показателя на конец III квартала).