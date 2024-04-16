Brent подорожала почти до $90,7 за баррель

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются во вторник после небольшого снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составила $90,68 за баррель, что на $0,58 (0,64%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $0,35 (0,4%), до $90,1 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,58 (0,68%), до $85,99 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на $0,25 (0,3%), до $85,41 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке после атаки Ирана на Израиль с применением ракет и беспилотников, большинство из которых были перехвачены ПВО. Опасения трейдеров смягчил тот факт, что удар нанес лишь минимальный ущерб Израилю, пишет Barron's. Это несколько ослабило опасения дальнейшего разрастания конфликта между двумя странами.

Однако министр обороны Израиля Йоав Галант заявил шефу Пентагона Ллойду Остину, что у страны нет выбора, кроме как ответить на атаку Ирана, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви в понедельник также заявил, что Израиль "даст ответ".

Возможность прямого ответа Израиля "означает, что эта неопределенность и напряженность будет сохраняться какое-то время", заявил Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV. "Чем более серьезной является эскалация конфликта, тем больше вероятность того, что он скажется на поставках нефти с Ближнего Востока", - отмечает эксперт.

Рынок уже учитывает премию за риск, "и, если реального сокращения поставок нефти не произойдет, вероятность подъема цен к $100 за баррель ограничена", говорится в комментарии сырьевого аналитика Saxo Bank Оле Хансена для Market Watch.