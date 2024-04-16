Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,1% и снижением РТС на 0,1%

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов во вторник продолжил умеренный рост по большинству blue chips на фоне подорожавшей нефти (Brent превысила $90 за баррель) из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке, в то время как внешние площадки подают негативные сигналы; индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,1% во главе с бумагами "Сургутнефтегаза", индекс РТС просел на 0,1%. Подешевели бумаги "Русала" на опасениях падения производства компании из-за западных санкций против российских металлов.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3476,28 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1165,43 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1%.

Доллар стоит 93,94 рубля (+0,19 рубля).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+1% и +0,2% "префы"), "Татнефти" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "Яндекса" (+0,6%), "НЛМК" (+0,5%), "Роснефти" (+0,5%), Polymetal (+0,5%), "Северстали" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,4% "префы"), "МТС" (+0,2%), расписки OZON (+0,2%), бумаги ВТБ (+0,1%).

Подешевели акции ОК "Русал" (-3,4%), АФК "Система" (-1,5%), "Аэрофлота" (-1,2%), "Норникеля" (-0,6%), "Газпрома" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,2%), "ТКС Холдинг" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Санкции Великобритании и США могут поставить под угрозу 36% продаж "Русала", что может вынудить компанию сократить производство до минимумов с 2008 года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на близкий к компании источник. Эта доля соответствует объему продаж продукции "Русала" в Европу в 2022 году (36% от выручки), в прошлом году она сократилась до 28%, говорится в отчете компании.

По предварительной оценке "Русала", на которую ссылается Bloomberg, санкции могут затронуть как минимум 1,5 млн тонн годового объема продаж.

Комментарии аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 3450-3485 пунктов. Лучше рынка могут быть акции золотодобытчиков, котировки цен на золото находятся вблизи отметки $2400 за унцию. Не исключен повышенный спрос на бумаги Сбербанка, которые готовятся подняться выше 308 рублей. В остальных акциях возможна небольшая коррекция, так как российский рынок растет без значимых откатов с 25 марта. В аутсайдерах могут оказаться бумаги "Русала", считает аналитик.

Акции "Норникеля" и "Русала" оказались под давлением продаж после новостей о том, что США и Великобритания запретили поставки цветных металлов российского происхождения на склады товарных бирж. "Русал" накануне сообщил, что запрет не приведет к снижению производства и качества продукции. Однако позже стало известно, что "Русал" направил в Минпромторг предложения об экстренных мерах поддержки отрасли - компания предлагает отменить экспортные пошлины и начать закупку цветных металлов в госрезерв, отметил Головинов.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", среднесрочный восходящий тренд в индексе МосБиржи пока сохраняется. Однако возле текущих отметок можно увидеть некоторую передышку, а ключевой бенчмарк может перейти в боковую формацию, поскольку на текущих уровнях активные инвесторы могут усилить фиксацию своих "длинных" позиций после недавнего хорошего ралли в некоторых бумагах. Тем не менее, высокие цены на нефть и приближение дивидендного сезона служат хорошей поддержкой российскому рынку, полагают эксперты.

Зарубежные фондовые рынки

В США накануне индексы акций снизились на 0,7-1,8% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали корпоративные новости и статданные.

Розничные продажи в США в марте выросли на 0,7% относительно предыдущего месяца, сообщило в понедельник министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4%, по данным Bloomberg. Респонденты Trading Economics ожидали подъема на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в феврале розничные продажи увеличились на 0,9%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее.

Индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, вырос в апреле на 6,6 пункта, до минус 14,3 пункта. Опрошенные The Wall Street Journal эксперты в среднем ожидали повышения индикатора активности в промышленном секторе штата до минус 10 пунктов.

В Азии во вторник также наблюдается негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,9%, австралийский ASX Australia - на 1,8%, южнокорейский Kospi - на 2,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,6%, гонконгский Hang Seng теряет 2,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1-0,2%).

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывает усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке и ожидания ответных мер со стороны Израиля на действия Ирана, пишет Trading Economics.

Опубликованная во вторник в Китае статистика оказалась неоднозначной.

С одной стороны, рост ВВП Китая в I квартале ускорился и превзошел прогнозы экспертов. Однако, с другой стороны, в марте темпы подъема промышленного производства и розничных продаж замедлились и оказались хуже ожиданий.

Экономика КНР в январе-марте увеличилась на 5,3% в годовом выражении после повышения на 5,2% в четвертом квартале прошлого года. Аналитики прогнозировали, что прирост не превысит 5%.

Промпроизводство в стране в марте увеличилось на 4,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что стало минимальным повышением с сентября 2023 года. Розничные продажи выросли на 3,1%. Консенсус-прогноз предполагал подъем первого показателя на 5,4%, второго - на 4,5%.

Нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены растут после коррекции накануне.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве во вторник составила $90,36 за баррель (+0,3% и -0,4% накануне), майская цена WTI - $85,67 за баррель (+0,3% и -0,3% в понедельник).

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке после атаки Ирана на Израиль с применением ракет и беспилотников, большинство из которых были перехвачены ПВО. Опасения трейдеров смягчил тот факт, что удар нанес лишь минимальный ущерб Израилю, пишет Barron's. Это несколько ослабило опасения дальнейшего разрастания конфликта между двумя странами.

Однако министр обороны Израиля Йоав Галант заявил шефу Пентагона Ллойду Остину, что у страны нет выбора, кроме как ответить на атаку Ирана, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви в понедельник также заявил, что Израиль "даст ответ".