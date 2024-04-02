Сенатор допустил возвращение к идее ввести минимальную розничную цену на пиво

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Власти могут вернуться к идее ввести минимальные розничные цены на пиво в России, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин на годовой коллегии Росалкогольтабакконтроля.

"Может, есть смысл вернуться к очень дискуссионной теме - к минимальной розничной цене на пиво. Может, еще раз тщательно посмотреть, может, и этот инструмент (для наведения порядка - ИФ) надо включать", - предложил он.

В 2023 году установить минимальные розничные цены для пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи предлагал комитет Госдумы по экономической политике. Заинтересованным ведомствам было поручено изучить эту инициативу.

Сейчас в России действуют минимальные цены на водку, коньяк, бренди и игристые вина.

Сенатор также сообщил, что в весеннюю сессию парламента может быть принят закон о производстве и обороте метилового спирта, который предусматривает денатурацию этой продукции.

"Что касается метанола. Печальная статистика: по информации, которую мы получаем от министерства внутренних дел, ежегодно от потребления метанола гибнет около 2 тысяч человек, - сказал он. - Поэтому мы вчера закончили обсуждать уже финальный вариант законопроекта с учетом предложений, которые внес Минфин, о денатурации метанола". По его словам, на этой неделе окончательный вариант может быть вынесен на комиссию по законотворческой деятельности. "Надеюсь, до каникул - в период весенне-летней сессии мы этот закон примем", - полагает сенатор.

Рябухин также высказался за то, чтобы часть акцизов на табачную продукцию перечислять в регионы. "Надеюсь, что Минфин нас поддержит: часть акцизов, хотя бы 10-15%, надо отдавать в доходы субъектов. Тогда мы преодолеем индифферентность большинства органов исполнительной власти, которые не вмешиваются в этот нарастающий процесс (рост доли нелегального рынка - ИФ)", - заявил он, отметив, что в настоящее время "теневой" сектор составляет 13%.