Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,2%

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду возобновил подъем на дивидендных ожиданиях, в то время как внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы и просела нефть (Brent торгуется в районе $89,7 за баррель); индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,1-0,2%, лидируют в росте акции Polymetal.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3470,56 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1157 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,3%.

Доллар стоит 94,5 рубля (+0,08 рубля).

Подорожали акции Polymetal (+1,3%), АФК "Система" (+1%), расписки OZON (+0,8%), бумаги "Татнефти" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,5%), ВТБ (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,2% "префы"), "Магнита" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%), "ТКС Холдинг" (+0,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-1,3%), "АЛРОСА" (-0,6%), ОК "Русал" (-0,6%), "Роснефти" (-0,2%), "ММК" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", индекс МосБиржи находится на максимальных с 2022 года отметках и выглядит перегретым. Устойчиво высокая инфляция, и как следствие, жесткая монетарная политика Банка России не вселяют особого оптимизма в отношении рынка акций. Поэтому в среду не исключено преобладание продавцов на рынке. В течение дня пройдет собрание акционеров девелопера "Группа ЛСР", на повестке которого утверждение дивидендов за 2023 год в размере 100 руб. на акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности в размере 8,8%, напомнили эксперты.

Акции металлургических компаний остаются под давлением новостей о санкциях США и Великобритании в отношении экспорта российских металлов, отмечают аналитики "Цифра брокер".

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что в среду индекс МосБиржи может подняться к отметке 3480 пунктов. "Ждем роста акций Сбербанка в ближайшее время. Что касается остальных бумаг, рисков их сильного снижения на данный момент не видим. На наш взгляд, интересно также выглядят акции "Газпром нефти", которые продолжают восстанавливаться после трёхмесячного снижения", - отмечает аналитик.

Накануне на рынке наблюдался спрос на бумаги компаний из внутренних секторов, в то же время под давлением были акции экспортеров. Наибольшие потери понес сектор горной добычи и металлургии из-за введенных Западом ограничений на поставку цветных металлов. Акции АФК "Система" торгуются на годовых максимумах на фоне ожиданий IPO ГК "Элемент" и МТС-банка, отметил Головинов.

Зарубежные фондовые индексы

В США во вторник индексы акций изменились на 0,1-0,2%: подрос Dow Jones (+0,2%), просели S&P 500 (-0,2%) и Nasdaq (-0,1%). Инвесторы оценивали статданные и квартальную отчетность крупных компаний.

Число новостроек в США в марте упало на 14,7% относительно предыдущего месяца и составило 1,321 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в пресс-релизе министерства торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в феврале количество новостроек равнялось 1,549 млн, а не 1,521 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали спад до 1,48 млн с ранее объявленного февральского уровня, сообщает Trading Economics.

Тем временем объем промышленного производства в США в марте увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, на уровне прогнозов. В феврале, согласно пересмотренным данным, промпроизводство также выросло на 0,4%, в то время как ранее было объявлено о подъеме на 0,1%.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил во вторник, что путь инфляции к целевому значению в 2% занимает дольше, чем ожидал центробанк.

"Мы говорили, что нам нужно больше уверенности в устойчивом движении инфляции к целевым 2%, прежде чем настанет время смягчать денежно-кредитную политику, - сказал Пауэлл. - Недавние данные по инфляции явно не придали нам уверенности".

Аналитики теперь не ждут снижения ключевой процентной ставки в США ранее сентября, а некоторые экономисты предупреждают, что Федрезерв может вовсе отказаться от планов по скорому смягчению денежно-кредитной политики.

В Азии в среду преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,3%, австралийский ASX Australia - на 0,02%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский индекс Shanghai Composite вырос на 2,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,1-0,3%).

Инвесторы оценивают заявления главы ФРС и статданные Японии.

Объем экспорта Японии в марте вырос на 7,3% относительно того же месяца прошлого года - до максимальных за три месяца 9,47 трлн иен ($61,2 млрд), говорится в отчете министерства финансов страны. Подъем показателя был зафиксирован по итогам четвертого месяца подряд. Экономисты в среднем ожидали повышения на 7%, сообщает Bloomberg. В феврале экспорт вырос на 7,8%.

Японский импорт в прошлом месяце сократился на 4,9% - до 9,103 трлн иен. Спад был отмечен второй раз в этом году. Средний прогноз экспертов предполагал снижение на 5,1% после роста в феврале на 0,5%.

Тем временем, потребительские цены в Великобритании в марте выросли на 3,2% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Bloomberg, предполагал, что инфляция составит 3,1%.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены снижаются третью сессию подряд.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $89,69 за баррель (-0,4% и -0,1% накануне), майская цена WTI - $84,99 за баррель (-0,4% и -0,1% во вторник).

Неопределенность в экономике Китая, крупнейшего нефтяного импортера, а также вероятность того, что процентные ставки в США будут оставаться на высоком уровне дольше, чем ожидалось, оказывают негативное давление на прогнозы спроса, пишет Trading Economics.

С другой стороны, нефтетрейдеры ожидают ответных мер со стороны Израиля на действия Ирана.