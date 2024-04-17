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ЦБ РФ расширит публикацию статистики внебиржевого валютного рынка

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Банк России расширяет публикацию статистики внебиржевого валютного рынка, начинает размещать ежедневные данные об объеме торгов долларом, евро и юанем по отношению к рублю с расчетами "завтра", говорится в сообщении регулятора.

Данные опубликованы в подразделе "Внебиржевой оборот валютного рынка РФ". Информация будет обновляться ежедневно.

Эта статистика дополнит ежемесячные данные об операциях на внутреннем внебиржевом рынке, размещаемые в разделе "Финансовые рынки".

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