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ЦБ РФ повременит с регулированием страновых рисков

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ передумал вводить регулирование страновых рисков: банки осторожно подходят к выбору зарубежных партнеров, а существующие инструменты регулирования адекватно купируют риски. Об этом говорится в обновленном докладе о перспективных направлениях развития банковского регулирования и надзора.

В первоначальной версии документа, опубликованной в декабре 2022 года, ЦБ предлагал установить страновые лимиты (от капитала банка), уровень которых будет зависеть от типа и срочности кредитного требования, а также суверенных кредитных рисков.

ЦБ отмечал, что в условиях перераспределения товарных потоков и расчетов меняется и географическое распределение кредитных рисков российских банков, возникает необходимость контролировать риски концентрации на отдельных юрисдикциях, особенно с высоким кредитным риском. В случае финансового стресса в какой-либо из этих стран может реализоваться риск с ограничениями на движение капитала. Это, в свою очередь, может существенно затруднить обслуживание местными банками валютных обязательств перед иностранными контрагентами, в том числе российскими банками.

Сейчас страновые концентрации регуляторно не ограничиваются. Действуют только лимиты ОВП, что само по себе не ограничивает кредитные риски, а также требования по формированию повышенных резервов по отдельным офшорным зонам. По отдельным банкам, в том числе крупнейшим, концентрация таких требований может быть существенно выше.

ЦБ сообщил, что проанализировал страновые концентрации банков и разработал инструмент оперативного мониторинга накопления концентрации в разрезе стран, инструментов и валют, который позволит своевременно принимать решения о необходимости регуляторных изменений.

"Пока необходимость регулирования страновых экспозиций неочевидна, так как банки достаточно осторожно подходят к выбору зарубежных партнеров, а существующие инструменты регулирования (повышенные резервы и риск-веса для офшорных юрисдикций) выглядят адекватным инструментом для купирования рисков. Тем не менее Банк России будет внимательно следить за страновыми экспозициями банков и обсуждать с банками оценку рисков по ним и необходимость лимитирования в рамках существующих надзорных процедур (в том числе проверок ВПОДК). При выявлении тенденций к накоплению страновых рисков мы рассмотрим возможность устанавливать ограничительные нормативы (сроки внесения изменений в регулирование будут определены дополнительно)", - говорится в обновленном документе.

ЦБ РФ Банк России
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