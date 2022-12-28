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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

ЦБ планирует ограничить страновые риски банков с помощью лимитов на капитал

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ планирует ограничить страновые риски банков, введя лимиты на капитал, говорится в докладе Банка России, посвященном перспективам регулирования.

В условиях перераспределения товарных потоков и расчетов изменяется и география банковских требований. Возникает необходимость контроля рисков концентрации на отдельных юрисдикциях, особенно с высоким кредитным риском. В случае финансового стресса в какой-либо из этих стран, с высокой вероятностью, там появятся ограничения на движение капитала. Это, в свою очередь, может существенно затруднить обслуживание местными компаниями валютных обязательств перед иностранными кредиторами, в том числе российскими.

ЦБ отмечает, что сейчас страновые концентрации не регулируются напрямую. Действуют только лимиты открытой валютной позиции (ОВП), что само по себе не ограничивает кредитные риски, а также требования по формированию дополнительных резервов по отдельным офшорным зонам. При этом в настоящее время требования банковского сектора к контрагентам из стран (кроме недружественных) с международным рейтингом "B+" и ниже составляют около 1,5 трлн рублей (свыше 10% капитала сектора). По отдельным банкам, в том числе крупнейшим, концентрация таких требований может быть существенно выше.

Регулятор предлагает установить страновые лимиты (от капитала банка), уровень которых будет зависеть от типа и срочности кредитного требования (долгосрочные размещения несут больший риск), а также суверенных кредитных рисков.

Кроме того, для перераспределения торговых потоков ЦБ предлагает снизить риск-веса по коротким межбанковским размещениям в "нетоксичных" валютах, размещенным в банках из стран, кроме недружественных. Внесение соответствующих изменений в инструкцию №199-И планируется в первом полугодии 2023 года.

ЦБ РФ
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