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Чукотка в I квартале увеличила добычу золота на 2,2%

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Добыча золота в Чукотском автономном округе в январе-марте 2024 года составила 4,52 тонны, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил департамент промышленной политики региона.

Добычу рудного золота на Чукотке ведут ООО "Рудник Валунистый", АО "Чукотская горно-геологическая компания" (ЧГГК), АО "Базовые металлы" (все – Highland Gold), а также ООО "Золоторудная компания "Майское" (актив АО "Полиметалл") и ООО "Рудник Каральвеем" (УК "Золотые проекты" семьи Леваевых).

"Из общего объема предприятия Highland Gold обеспечили 3,15 тонны, или 69% от всей добычи золота в округе. "Рудник Каральвеем" произвел 363,2 кг драгметалла, актив "Полиметалла" на Чукотке – 1 тыс. 12,2 кг", - говорится в сообщении.

Добыча серебра за квартал составила 25 тонн. Ранее сообщалось, что в первом квартале 2023 года регион добыл 25,5 тонны серебра. Таким образом, снижение этого показателя составило 2%.

В сообщении также говорится, что добыча угля за отчетный период выросла на 4% до 361,3 тыс. тонн (в том числе 348,3 тыс. тонн каменного угля и 13 тыс. тонн бурого).

Департамент также сообщает, что в регионе было добыто 21,2 млн кубометров газа (единственная компания, добывающая газ – "Сибнефть Чукотка").

Чукотка золото
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