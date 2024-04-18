Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,2%

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг снижением цен большинства blue chips из-за подешевевшей нефти (Brent торгуется в районе $87,5 за баррель), в то время как на внешних фондовых площадках наметилась коррекция вверх. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,2% во главе с бумагами ПАО "Полюс", выросли акции "Северстали".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3446,84 пункта (-0,2%), индекс РТС – 1152,13 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,4%.

Доллар стоит 94,23 рубля (-0,04 рубля).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-1,4%), "Газпром нефти" (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0,1% "префы"), "Татнефти" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Газпрома" (-0,4%), "Роснефти" (-0,4%), "Магнита" (-0,4%), Сбербанка (-0,3% и -0,2% "префы"), ВТБ (-0,3%), расписки OZON (-0,3%), бумаги "Норникеля" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

Подорожали акции "Северстали" (+2%), Polymetal (+0,9%), "МТС" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "ММК" (+0,1%), "ТКС Холдинг" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 3430-3470 пунктов.

"Обороты торгов свидетельствуют о том, что коррекция будет небольшой. Вернуться к росту рынок может уже на следующей неделе. В фокусе внимания инвесторов рекомендация Сбербанка по дивидендам – наблюдательный совет банка должен определиться с ними до конца апреля. Из прочих бумаг предпочтение отдаем акциям НЛМК и "Самолета", - отмечает он.

Повысился спрос на бумаги "Северстали" после новостей о том, что 23 апреля компания может дать рекомендацию по квартальным дивидендам. Можно рассчитывать, что "Северсталь" первой среди металлургов вернется к практике квартальных выплат, считает аналитик. Также есть надежда, что аналогичное решение примет и "Новолипецкий металлургический комбинат", добавил Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", инвесторы на российском рынке акций утратили оптимизм. Инфляционные ожидания населения России в апреле ослабли до 11% с 11,5% месяцем ранее. Снижение инфляционных ожиданий не прекращается четвертый месяц подряд, хотя инфляционное давление не ослабевает. Из опубликованных Росстатом данных по недельной инфляции (за период с 9 по 15 апреля) следует, что в годовом выражении инфляция составила 7,83% по сравнению с 7,79% неделей ранее.

Котировки нефти Brent просели на фоне неожиданного роста коммерческих запасов нефти в США. Тем не менее, на рынке сохраняется солидный перевес открытых позиций в опционах на покупку нефти, поскольку опасения по поводу расширения конфликта на Ближнем Востоке усиливаются, а ограничения в поставках формируют дефицит предложения на фоне растущего спроса, отмечают эксперты "Цифра брокер".

Тем временем, акционеры "Группы ЛСР" утвердили дивиденды за 2023 год в размере 100 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности около 9% по текущим котировкам (реестр акционеров закроется 2 мая). ГК "Астра" уточнила параметры SPO: ценовой ориентир составит 555 руб. за одну акцию, книга заявок будет открыта до 18:30 18 апреля, сделки в рамках предложения будут заключаться в течение всего дня 19 апреля, отмечают аналитики компании "Цифра брокер".

"Магнит" планирует расширить до конца 2024 года сеть "жестких" дискаунтеров до 300 магазинов (ритейлер внедрил данный формат в феврале 2023 года и к 30 сентября открыл 19 торговых точек). В условиях высокой продовольственной инфляции "жесткие" дискаунтеры пользуются спросом, и укрепление позиций "Магнита" в этом направлении свидетельствует о желании ритейлера составить конкуренцию X5 Group с сетью магазинов "Чижик", которая с момента открытия осенью 2020 года показывает высокие темпы роста. Торги расписками X5 Group на Мосбирже приостановлены с 4 апреля ввиду принудительной редомициляции, в самой компании ожидают возобновления торгов к осени и не закладывают дивидендные выплаты до конца 2024 года, отмечают эксперты компании "Цифра брокер".

Зарубежные фондовые индексы

В США в среду индексы акций снизились на 0,1-1,2%, причем S&P 500 (-0,6%) и Nasdaq (-1,2%) завершили в минусе 4-ю сессию подряд.

Рынок акций США уверенно вырос в первом квартале, и инвесторы скептически оценивают потенциал его дальнейшего подъема.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил во вторник, что путь инфляции в США к целевому значению в 2% занимает больше времени, чем ожидал ЦБ. "Мы говорили, что нам нужно больше уверенности в устойчивом движении инфляции к целевым 2%, прежде чем настанет время смягчать денежно-кредитную политику, - сказал Пауэлл. - Недавние данные по инфляции явно не придали нам уверенности".

Аналитики теперь не ждут снижения базовой процентной ставки в США ранее сентября.

Экономическая активность в США в целом незначительно выросла с конца февраля, говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"). В 10 из 12 округов наблюдалось слабое (slight) или сдержанное (modest) усиление активности, еще два сообщили о сохранении прежней ситуации в экономике.

Внимание трейдеров смещается на недавно стартовавший сезон корпоративной отчетности.

Тем временем, в Азии в четверг преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 2%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,6%).

Уровень безработицы в Австралии в марте повысился до 3,8% с минимальных за пять месяцев 3,7% в феврале, сообщило Австралийское бюро статистики (Australian Bureau of Statistics, ABS). Рынок в среднем ожидал 3,9%, по данным Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены слабо корректируются после отката накануне до уровней трехнедельной давности на статистике Минэнерго США о запасах сырья. Однако цена Brent остается на $1,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в среду.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 в четверг составила $87,45 за баррель (+0,2% и -3% накануне), майская цена WTI - $82,77 за баррель (+0,1% и -3,1% в среду).

Накануне министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,74 млн баррелей. Рост фиксируется четвертую неделю подряд.

Также на нефть давят опасения, что Федрезерв будет удерживать ключевую процентную ставку на высоком уровне дольше, чем ожидает рынок, и неопределенные прогнозы для экономики и спроса на нефть в Китае, отмечает MarketWatch.

Тем временем власти США приняли решение вернуть санкции в отношении Венесуэлы, касающиеся в том числе экспорта нефти, поскольку президент страны Николас Мадуро не выполнил обещания обеспечить проведение честных и свободных выборов. Санкции вступят в силу в четверг, при этом в течение 45 дней будет действовать переходный период, в течение которого компании смогут продолжать выполнять условия заключенных ранее контрактов.