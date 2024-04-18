"Сбербанк капитал" возглавил Дмитрий Беленов

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - "Сбербанк капитал" возглавил Дмитрий Беленов, ранее проработавший в этой инвесткомпании 10 лет, следует из данных ЕГРЮЛ.

Беленов в сентябре 2019 года был назначен зампредом правления банка "Траст". В этой должности он курировал финансовый и рисковый блоки, а также службу внутреннего аудита и внутреннего контроля. С ноября 2018 по июль 2019 года он занимал пост заместителя генерального директора, главного финансового директора, члена правления "Роскосмоса". С 2008 по 2018 год он был заместителем генерального директора, членом совета директоров компании "Сбербанк капитал" и был членом комитета по проблемным активам в центральном аппарате Сбербанка.

Беленов родился в январе 1971 года. В 1992 году он окончил экономический факультет Воронежского государственного университета.

"Сбербанк капитал" почти с момента его основания в 2008 году возглавлял Ашот Хачатурянц. В феврале 2020 года он возглавил "Евроцемент груп". Вместо него временно исполняющим обязанности генерального директора "Сбербанк капитала" был назначен Ваган Гаспарян. Он покинул эту должность в январе 2023 года, сообщал ранее РБК со ссылкой на источники. Информация о том, кто возглавлял "Сбербанк капитал" после этого, не раскрывалась.

"Сбербанк капитал" был образован в июле 2008 года. Основными направлениями деятельности компании являются: управление активами, включая разработку и отслеживание внедрения стратегии бизнесов, финансовое структурирование, М&A, обеспечение качества менеджмента, постановка систем отчетности, планирования и контроля; финансово-консультационная деятельность в области конвертации задолженности в активы, реструктуризации задолженности, покупки/продажи активов, финансовое структурирование; осуществление прямых инвестиций, включая создание новых и покупку существующих бизнесов с целью дальнейшего управления ими и наращивания стоимости. "В условиях финансового кризиса значительное количество крупных корпоративных заемщиков вынуждено искать компромиссы с кредиторами, что дает возможность банкам участвовать в акционерном капитале компаний", - отмечается в материалах на сайте компании.