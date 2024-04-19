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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Международный совет по зерну повысил прогноз экспорта зерновых из РФ до 59 млн т

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Международный совет по зерну (МСЗ) в апрельском обзоре незначительно повысил прогноз экспорта зерновых из РФ в новом сельхозгоду (июль 2024 - июнь 2025 гг.) - до 59 млн тонн с 58,7 млн тонн по мартовской оценке.

В текущем сельхозгоду (июль 2023 - июнь 2024 гг.) экспорт прогнозируется в 63,3 млн тонн.

Оценка сбора зерна не изменилась и составляет 132,8 млн тонн.

Прогноз экспорта пшеницы в новом сельхозгоду сохранен на мартовском уровне - 48,1 млн тонн, в текущем - 52,1 млн тонн. Сбор пшеницы МСЗ оценивает в 90,4 млн тонн.

Оценки экспорта в новом сельхозгоду ближайшим конкурентом - ЕС - ниже: зерна - 47,9 млн тонн, в том числе 32,3 млн тонн пшеницы.

По оценке МСЗ, мировой сбор зерновых в 2024/2025 сельхозгоду составит 2 млрд 322,1 млн тонн (2 млрд 322,2 млн тонн по мартовскому прогнозу), в том числе 797,7 млн тонн пшеницы (798,8 млн тонн).

Минсельхоз РФ предварительно оценивает сбор зерна в этом году в 132 млн тонн. В 2023 году урожай составил 144,9 млн тонн.

РФ МСЗ
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