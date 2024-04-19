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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Более 2 млн карточек с контрафактом заблокировали на маркетплейсах в I квартале

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Более 2 млн карточек товаров было заблокировано в I квартале на российских маркетплейсах, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы РФ.

Данные включают блокировки на Wildberries, Ozon, "Яндекс.Маркете" и "AliExpress Россия".

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ФАС, маркетплейсы, правообладатели и некоммерческое партнерство "Объединение корпоративных юристов России" в июле 2023 года разработали документ по "применению добросовестных практик" для предотвращения реализации контрафакта на маркетплейсах.

Всего с момента реализации этой программы было заблокировано 4,5 млн карточек товара.

"Блокировка происходит по итогам анализа жалоб правообладателей, а также результатов экспертиз, контрольных закупок и документов, подтверждающих происхождение товаров. Это позволяет маркетплейсам принимать обоснованные решения", - говорится в сообщении.

Согласно статистике маркетплейсов, чаще всего контрафактная продукция встречается среди электроники, светотехники, строительных инструментов, косметики и спортивной одежды.

ФАС Wildberries Ozon Яндекс Маркет AliExpress Россия
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