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На одежду и обувь приходится 62% изъятого контрафакта в мировой торговле

В 2021 году на Китай приходилось 45% общего объема подделок

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Глобальная торговля контрафактной продукцией остается серьезной угрозой для экономик, потребителей и цепочек поставок по всему миру, говорится в отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Управления интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO).

По последним имеющимся данным, в 2021 году объем торговли поддельными товарами составил около $467 млрд.

Одежда, обувь и изделия из кожи остаются наиболее пострадавшими сегментами, на которые в совокупности приходится 62% изъятий контрафактных товаров. Далее следуют электроника, часы, аксессуары, косметика, ювелирные изделия, игры и игрушки.

Китай являлся основным источником контрафактных товаров, на его долю в 2021 году пришлось 45% общего объема. Однако другие страны Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки также вовлечены в контрафактную торговлю, отмечается в сообщении.

"Незаконная торговля угрожает общественной безопасности, подрывает права на интеллектуальную собственность и препятствует экономическому росту, и риски могут возрасти, поскольку фальсификаторы используют новые технологии и методы, чтобы избежать обнаружения", - заявил генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корман. По его мнению, существует "необходимость в принятии властями новых инструментов и активизации сотрудничества и обмена информацией".

В отчете отмечается, что фальсификаторы все чаще используют международные водные пути, а также используют стратегию "локализации", отправляя несобранные детали или упаковку для сборки поддельных продуктов ближе к конечным рынкам, что еще больше усложняет обнаружение контрафакта. Около 65% изъятий подделок связаны с небольшими посылками и почтовыми отправлениями, что свидетельствует о переходе к каналам распределения, которые предлагают скорость, удобство и меньший риск проверки, говорится в отчете.

Китай ОЭСР Матиас Корман Латинская Америка Азия
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