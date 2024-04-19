Рубль в пятницу ускорил повышение к основным валютам

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань подешевели на Московской бирже по итогам пятницы; рубль вырос к бивалютной корзине перед выходными днями на фоне ослабления геополитической напряженности в мире и усиления интереса инвесторов к рисковым активам.

Курс доллара США составил 93,15 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 62,75 копейки ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,39 руб./EUR1, подешевев на 56,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 59,83 копейки, до 95,96 руб. Курс китайского юаня снизился на 11,35 копейки - до 12,84 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вырос в основных валютных парах по итогам торгов пятницы на фоне ослабления геополитической напряженности в мире и усилении интереса инвесторов к рисковым активам, в том числе, после того, как главнокомандующий армией Ирана генерал-майор Абдолрахима Мусави заявил, что Иран не намерен давать ответы на сегодняшние израильские запуски беспилотников по иранской провинции Исфахан.

"В пятницу иранские военные ясно указали, что не будут отвечать на нанесенный беспилотниками удар, который, как утверждается, был нанесен Израилем и не причинил ущерба", - сообщило агентство ЭФЭ. До этого поступали сообщения, что израильские военные в пятницу нанесли авиаудар по территории Ирана, что стало ответом на обстрел Израиля иранскими ракетами и беспилотниками в минувшее воскресенье.

Фактор выходных дней также является поддержкой для рубля, кроме того, участники рынка усилили продажу валюты перед предстоящей уплатой налогов за апрель, которая должна состояться сразу после майских праздничных каникул. В связи с тем, что 28 апреля - выходной день, Федеральная налоговая служба перенесла на 2 мая уплату НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ.

Комментарии аналитиков

"Российский рубль сегодня показывал заметное укрепление, открывшись утром на отметках 93,7 руб. за доллар и планомерно двигаясь к отметке 93 руб. за доллар к завершению сессии. Аналитики отмечают, что фактором поддержки рубля может быть снижение геополитической напряженности на Востоке, а также плановые продажи валюты экспортерами в преддверии уплаты налогов", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

Возможно развитие тенденции к укреплению рубля на следующей неделе с переходом курса пары "доллар-рубль" в нижнюю часть диапазона 91-95 руб./$1, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Учитывая сезонность, позитивную для рынка нефти, при фундаментальных и геополитических предпосылках возврата котировок марки Brent в диапазон $90-100 за баррель (причем скорее в его верхнюю часть), а также приближение налоговых выплат (2 мая), способствующих повышению активности продаж экспортной выручки, значимых поводов у спекулятивных инвесторов играть "против" рубля перед майскими праздниками я не вижу, - пишет эксперт. - Учитывая фактор пятницы, скорее, американская валюта будет проторговывать текущие уровни. Целевым на день видится диапазон 93,4-94 руб./$1. Развитие тенденции к укреплению рубля рассчитываем увидеть на следующей неделе, ожидая отката курса доллара в нижнюю часть нашего целевого диапазона 91-95 руб./$1".

Нефть

Цены на нефть вновь перешли к росту вечером в пятницу.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве повысилась на 0,18%, до $87,26 за баррель. Фьючерсы на WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,37%, до $83,08 за баррель.

Израиль атаковал иранский город Исфахан с применением беспилотников, они были сбиты силами ПВО Ирана, сообщает Al Mayadeen со ссылкой на представителя Иранского космического агентства. Израиль нанес ракетный удар по Ирану менее чем через неделю после иранской атаки в минувшие выходные.

Иранские СМИ не стали поднимать большой шум по поводу атаки, что несколько успокоило рынки. Так, агентство Mehr процитировало чиновника военного ведомства, который заявил, что Тегеран не чувствует необходимости отвечать на атаку.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 65,13 копейки, до 93,4409 руб./$1, и уменьшил курс евро на 95,19 копейки, до 99,5797 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу снизился на 66,69 копейки по отношению к четвергу и составил 93,4063 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 64,97 копейки, до 93,404 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 249,56 млн, из которых $257,04 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $992,52 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 1,0749 рубля, до 99,4553 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" понизился на 92,41 копейки, до 99,544 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR528,782 млн, из которых EUR275,265 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR253,517 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно не изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 18 апреля осталась на прежнем уровне - 15,72% годовых. Срочные версии RUONIA на один и 3 месяца также остались в пятницу на отметках предыдущего торгового дня - 15,75% и 16,04% годовых. Срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно четверга на 2 базисных пункта, до 15,85% годовых.