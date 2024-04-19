РФ расширила список косметической продукции, подпадающей под 35%-ю импортную пошлину

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ расширило перечень парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии, подпадающей под действие 35%-й импортной пошлины, а также список стран, продукция из которых подпадает под ограничения. Соответствующие изменения в постановление №2240 опубликованы в пятницу.

Под действие пошлины попадут ранее не облагавшиеся 35%-й ввозной пошлиной зубные пасты из Испании и Японии, лаки для волос из Польши, средства для бритья из Германии и ряд других товаров, пояснили в пресс-службе Минпромторга РФ.

"Данная мера коснется только тех видов продукции, где производители уже выпускают не уступающие по качеству и ассортименту аналоги. Например, на уже имеющихся мощностях российские компании способны увеличить выпуск средств для чистки зубов более чем на 46 млн штук в год, шампуней более чем на 97 млн штук в год, средств для бритья более чем на 90 млн штук в год", - говорится в сообщении министерства.

Минпромторг РФ со ссылкой на данные Росстата отмечает, что в 2023 году производство отечественной парфюмерно-косметической продукции увеличилось на 19% и составило 2,15 млрд штук. "По категориям, на зарубежные аналоги которых была введена повышенная пошлина, прирост составил 78% на шампуни и прочие средства для волос, 16% на дезодоранты и антиперспиранты, 7% на средства для бритья", - добавили в ведомстве.

"Введение пошлин направлено на поддержку российских производителей: за последний год более 7 млрд рублей было проинвестировано компаниями в создание косметических производств в нашей стране: "Полекс Бьюти" (средства для профессионального окрашивания волос и ухода), "Грасс" (бытовая химия и уходовая косметика для волос), "ТСП" (уходовая и декоративная косметика), "ТБХ Раменское" (бытовая химия и косметика). Продолжение данной меры позволит в дальнейшем наращивать внутреннее производство – порядка 10% в год, исходя из предыдущей динамики, а также реализовать ряд проектов по локализации производства сырья и упаковки", - считают в Минпромторге.

По данным министерства, на внутреннем парфюмерно-косметическом рынке работают более 600 компаний (около 30% имеют свои производственные площадки, 70% - выпускают продукцию по контракту), из которых 155 являются производителями полного цикла.

Как сообщалось, в декабре 2022 года РФ ввела 35-ю таможенную пошлину на импорт отдельных видов парфюмерно-косметической продукции (шампуни, средства для волос, средства для чистки зубов, средства для бритья, дезодоранты и антиперспиранты, средства для ароматизации и дезодорирования воздуха помещений, моющие и чистящие средства), а также оружия из США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Польши. Позднее перечень товаров был дополнен вином, глицерином и клееной фанерой. Действие пошлины изначально истекало в конце 2023 года, но было продлено до 31 декабря 2024 года.