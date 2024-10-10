Минпромторг расширит перечень "недружественного" импорта с повышенными пошлинами

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Практика введения повышенных импортных пошлин на ввоз отдельных видов товаров из недружественных стран показала свою эффективность, Минпромторг готовится продлить ее на 2025 год и рассматривает расширение перечня, в частности, за счет добавления в него новой парфюмерно-косметической продукции.

Об этом на выставке "Интершарм" сообщил замминистра промышленности и торговли Михаил Юрин.

Дополнительные импортные пошлины в размере 20-50% для отдельных товаров из недружественных стран установлены постановлением правительства № 2240 от 7 декабря 2022 года. Сейчас в перечень продукции, на который повышены пошлины, входят оружие, парфюмерная продукция, вино и пиво, фанера, обои. В июле к ним добавились кондитерские изделия и аккумуляторы.

Срок действия доппошлин для всех видов товаров - 31 декабря 2024 года включительно.

"На данный момент повышенные ставки ввозных таможенных пошлин в размере 35% действуют для 16 недружественных стран 16 категорий парфюмерно-косметических товаров и товаров бытовой химии. Мы увидели положительный эффект от этой меры на рынке. Кроме того, удалось увеличить поступления в бюджет нашей страны более, чем на 6 млрд рублей. При этом дополнительные доходы от второго пакета (был утвержден в апреле этого года - ИФ) только за первые четыре месяца своего действия составили 3 млрд рублей. В наших планах продление этой меры и на следующий год, сейчас прорабатываем сбалансированный перечень стран и продуктов для расширения меры", - цитирует пресс-служба Минпромторга слова Юрина.

Говоря о парфюмерно-косметической отрасли, он отметил, что одновременно с ограничениями на поставки из недружественных стран Россия планирует "укреплять связи с партнерами из дружественных стран по поставке ингредиентов и упаковки". По словам Юрина, для повышения уровня локализации сырья для косметики на отечественном рынке Минпромторг готовит план импортозамещения сырья для парфюмерно-косметической промышленности.

"Мы продолжаем активно поддерживать проекты, в том числе в рамках субсидий на НИОКР. Объем такой поддержки растет, и если в 2023 году он составлял порядка 348 млн рублей, то в текущем году уже достиг 433 млн рублей", - сообщил Юрин.

По итогам 2024 года Минпромторг прогнозирует рост выпуска парфюмерии и косметики в стране на 12% - до 520 тысяч тонн.