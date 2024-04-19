Власти РФ в 2,5 раза повысили пошлину на импорт пива из недружественных стран

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ в 2,5 раза повысило пошлину на импорт пива из недружественных стран.

Как сообщается в пресс-релизе Минпромторга, пошлина увеличивается с нынешних 0,04 евро до 0,1 евро за литр.

"Доля данной продукции в общей структуре потребления не превышает 5%. Мера также не является запретительной и позволит выровнять конкурентные условия для российских производителей", - отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, повышаются ставки ввозных таможенных пошлин до уровня 50% на отдельные виды товаров (готовые продукты, содержащие какао; пальто; обои; застежки-молнии), страной происхождения которых являются Литва, Латвия или Эстония.

Как сообщал "Коммерсантъ" со ссылкой на данные участников рынка, в 2023 году импорт пива в РФ составил 370,5 млн литров, что на 12,6% больше, чем в 2022 году. Но он остался ниже показателей 2020-2021 годов, когда было ввезено 397 млн и 457 млн литров соответственно.

Почти 52% пивного импорта в прошлом году пришлось на Германию - 197,1 млн литров, что на 14% больше, чем годом ранее.

По данным Росстата, в 2023 году в РФ было произведено 834 млн декалитров (дал) пива, что на 1,8% больше, чем в 2022 году.