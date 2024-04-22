Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,1%

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне ухудшения внешней сырьевой конъюнктуры (Brent опустилась к $86 за баррель, подешевели металлы), смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и нового санкционного давления Запада на Россию. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1%, выросли бумаги АФК "Система".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3468,6 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1172,01 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже изменились в пределах 3,3%.

Доллар стоит 93,23 рубля (+0,08 рубля).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-1,6%), "Норникеля" (-0,8%), "Магнита" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), Polymetal (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "НЛМК" (-0,2%), ВТБ (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), "ММК" (-0,1%).

Подорожали акции АФК "Система" (+3,3%), "Яндекса" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,3% "префы"), "Аэрофлота" (+0,5%), ОК "Русал" (+0,4%), "ТКС Холдинг" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), расписки OZON (+0,2%), бумаги Сбербанка (+0,1% и +0,2% "префы"), "Татнефти" (+0,1%).

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который предусматривает конфискацию и передачу Украине замороженных российских активов, сообщил в субботу телеканал CNN. Документ также предусматривает возможность введения новых санкций против России, Китая, Ирана и запрещения соцсети TikTok, принадлежащей частной китайской компании ByteDance. Документ отправлен на рассмотрение в Сенат.

Оценки аналитиков

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что в понедельник индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3455-3485 пунктов.

"Ждем роста российского рынка на этой неделе. Объемы торгов говорят о том, что инвесторы не продают бумаги. Вероятно, участники торгов намерены дождаться выплат дивидендов. По этой причине при прочих равных рисков для снижения рынка не видим. Однако отметим, что снижение цен на нефть может немного подпортить позитивный настрой на рынке. По-прежнему рассчитываем на рост акций Сбербанка - до конца апреля наблюдательный совет банка должен дать рекомендацию по дивидендам", - отмечает аналитик.

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" обновили максимум с середины февраля 2022 года, акции "Газпрома" смогли достичь значений конца января текущего года, отметил аналитик.

Аналитики компании "Цифра брокер" обращают внимание, что текущая неделя будет длинной и насыщенной новостями: ряд эмитентов опубликуют результаты за 2023 год и I квартал 2024 года. Кроме того, Банк России проведет заседание по вопросам денежно-кредитной политики, по итогам которого ожидается сохранение ключевой ставки на уровне 16% годовых, поскольку инфляция не подает признаков замедления и не дает повода для снижения ставки. В то же время инфляционные ожидания населения РФ снижаются, что ослабляет риск повышения ставки ЦБ РФ.

На текущую неделю приходится налоговый период, когда можно ожидать повышенного предложения экспортерами валюты на продажу, что оказывает поддержку рублю. Акции финансовых организаций показывают уверенную динамику на фоне данных об увеличении объемов кредитования, несмотря на высокие ставки ЦБ. Банк России сообщил, что корпоративный портфель банков в марте вырос на 1,8% (по сравнению с ростом на 0,6% в феврале), ипотечное кредитование увеличилось на 1,2% (после +0,8% в феврале), потребительское кредитование повысилось на 2,0% (+0,9% в январе - феврале). Чистая прибыль банков по итогам I квартала выросла на 2% в годовом выражении и составила 899 млрд руб., отмечают эксперты компании "Цифра брокер".

В США в пятницу снизились индексы акций S&P 500 (-0,9%) и Nasdaq (-2,1%), но подрос Dow Jones (+0,6%) на фоне геополитики и отчетностей.

По итогам минувшей недели S&P 500 упал на 3%, Nasdaq - на 5,5%, а Dow прибавил менее 0,1%, по данным Dow Jones Market Data. Для Nasdaq это уже четвертая сессия в "минусе" подряд, чего не наблюдалось с декабря 2022 года.

Ранее Израиль атаковал иранский город Исфахан с применением беспилотников, они были сбиты силами ПВО Ирана, сообщило Al Mayadeen со ссылкой на представителя Иранского космического агентства. Израиль нанес ракетный удар по Ирану менее чем через неделю после иранской атаки в позапрошлые выходные.

При этом иранские СМИ не стали поднимать большой шум по поводу атаки, что несколько успокоило рынки. Так, агентство Mehr процитировало чиновника военного ведомства, который заявил, что Тегеран не чувствует необходимости отвечать на атаку.

Азиатские рынки акций

В Азии в понедельник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1%, австралийский ASX Australia - на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 1,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,4-0,7%).

Народный банк Китая (НБК) в понедельник сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,95%. Обе ставки являются рекордно низкими, что указывает на продолжение усилий Пекина по стимулированию восстановления экономики на фоне проблем в секторе недвижимости, дефляционных рисков и нестабильной динамики внешней торговли.

Аналитики, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, в среднем также ожидали сохранения обеих ставок в апреле на прежнем уровне.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены продолжают снижение после просадки на минувшей неделе.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в понедельник составила $86,02 за баррель (-1,5% и +0,2% в пятницу), майская цена WTI - $82,1 за баррель (-1,3% и +0,5% в пятницу).

Срок биржевого обращения майских контрактов на WTI истекает с завершением сессии в понедельник.

По итогам прошлой недели контракт на Brent с ближайшей датой поставки подешевел на 3,5%, на WTI - на 2,9%.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Иран заявил, что удар Израиля по стране, совершенный в ночь на пятницу, не привел к жертвам или серьезному ущербу. Тегеран не намерен давать ответы на израильские запуски беспилотников по провинции Исфахан, сообщило агентство ЭФЭ со ссылкой на главнокомандующего армией генерал-майора Абдолрахима Мусави.

Между тем Палата представителей США одобрила новые санкции в отношении нефтяного сектора Ирана. Санкции на этой неделе должен рассмотреть Сенат.

Саудовская Аравия, ОАЭ и Ирак остаются в стороне от конфликта.