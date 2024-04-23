Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов во вторник растет по большинству blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры благодаря ослаблению геополитических рисков, а также на фоне подросшей нефти (Brent поднялась к $87,3 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,1%, лидируют в росте акции "Русала" на ожиданиях господдержки отрасли на фоне западных санкций.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3483,73 пункта (+0,1%) - новый максимум с февраля 2022 года, индекс РТС подрос до 1175,75 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,2%.

Доллар просел до 93,33 рубля (-0,14 рубля).

Подорожали акции ОК "Русал" (+2,2%), ВТБ (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Яндекса" (+0,7%), Сбербанка (+0,6% и +0,8% "префы"), "Северстали" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "ТКС Холдинг" (+0,3%), "МТС" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), расписки OZON (+0,2%), бумаги "НОВАТЭКа" (+0,1%), Polymetal (+0,1%).

Власти РФ готовы рассмотреть предложения "Русала" по поддержке отрасли на фоне санкций США и Великобритании, но не видят поводов для драматизации ситуации, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, отметив, что одним из вариантов нивелирования запретов может стать развитие глубокой переработки.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,8% и -0,2% "префы"), "Норникеля" (-0,4%), "НЛМК" (-0,1%), "ММК" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).

Оценки аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник может достичь отметки 3500 пунктов. В фокусе внимания инвесторов рекомендация набсовета Сбербанка по дивидендам.

"Сюрприз маловероятен, рынок ждет чуть больше 33 рублей на акцию, что эквивалентно 10,5% дивидендной доходности, а окончательное подтверждение выплат должно быть позитивно воспринято рынком. Предпочтение отдаем сегодня акциям сталелитейщиков в свете ожидаемой отчетности "Северстали", а также бумагам "Самолета" и ВТБ", - отметил он.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", во вторник пройдет заседание суда по заявлению Минпромторга к X5 Group о приостановке корпоративных прав в российской "дочке". Инвесторы пока лишены возможности реагировать на результаты заседания, поскольку торги бумагами X5 Group на МосБирже временно приостановлены. Тем не менее, интерес к делу может быть высоким, поскольку этот случай создает прецедент "принудительной редомициляции". Компания накануне опубликовала сильные результаты за I квартал 2024 года, в то время как новости касательно редомициляции могут быть более важными для инвесторов, поскольку зарубежная "прописка" препятствует выплате дивидендов, несмотря на солидную "подушку" из денежных средств на балансе, отмечают эксперты.

Кроме того, во вторник "Северсталь" опубликует операционные и финансовые результаты за I квартал, а совет директоров "Татнефти" может огласить рекомендации по дивидендам за 2023 год, напомнили аналитики "Цифра брокер".

В США накануне индексы акций выросли на 0,7-1,1% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали ситуацию на Ближнем Востоке и отчетности крупных компаний, а также ждали статданных из США.

Между тем с начала апреля индекс S&P 500 упал на 5,5% - это худшая динамика с декабря 2022 года.

Израиль и Иран обменялись взаимными ударами в последние недели, спровоцировав опасения по поводу эскалации конфликта в регионе. Однако власти Ирана в итоге заняли довольно сдержанную позицию, отметив отсутствие серьезных последствий израильской атаки и необходимости отвечать новым ударом.

Также участники рынка ждут статданных из США. В частности, в пятницу будут обнародован ценовой индекс PCE, на который обращает особое внимание Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции. Аналитики предполагают, что в марте этот индикатор вырос на 2,6% после подъема на 2,5% в феврале.

Азиатские рынки акций

В Азии во вторник также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,7%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли в пределах 0,1%).

Китайский индекс Shanghai Composite снизился третьи торги подряд, поскольку трейдеры хотели бы увидеть от властей страны новые меры, направленные на поддержку настроений инвесторов, пишет Trading Economics.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Японии в апреле составил 52,6 пункта по сравнению с 51,7 пункта в предыдущем месяце, по данным Jibun Bank и S&P Global, которые рассчитывают данный индикатор. Нынешний уровень является самым высоким с августа прошлого года. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов говорит об усилении активности предприятий.

Темпы подъема цен производителей в Южной Корее в марте ускорились до 1,6% в годовом выражении по сравнению с 1,5% в предыдущий месяц. Это самый значительный прирост за последний год.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены восстанавливаются после просадки накануне.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени во вторник составила $87,25 за баррель (+0,3% и -0,3% накануне), июньская цена WTI - $82,13 за баррель (+0,3% и -0,4% в понедельник).

Стоимость нефти уменьшилась в понедельник на фоне снижения опасений перебоев в мировых поставках после того, как Иран не стал отвечать на атаку Израиля.

Кроме того, трейдеры переключают внимание на инфляцию и перспективы снижения ставок Федеральной резервной системой США, пишет MarketWatch.