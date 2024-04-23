Британская JD Sports купит американскую Hibbett за $1,1 млрд

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - JD Sports Fashion, один из крупнейших британских ритейлеров спортивной одежды, договорился о покупке американской сети магазинов спортивных товаров Hibbett Sports Inc. примерно за $1,1 млрд.

JD Sports сообщил, что заплатит по $87,5 за акцию Hibbett. Это представляет собой премию в 21% к цене бумаг на закрытие торгов в понедельник и в 29% - к их средневзвешенной стоимости за последние 120 торговых дней.

Совет директоров Hibbett единогласно одобрил предложение со стороны британской компании.

Ожидается, что сделка будет завершена во втором полугодии 2024 года после получения одобрения со стороны акционеров Hibbett и регулирующих органов. После этого американская компания вольется в состав JD Sports и перестанет быть публичной.

Финансовым консультантом по этой сделке у JD Sports выступала Baird and Rothschild & Co., у Hibbett - Solomon Partners Securities.

По данным на начало февраля, американская компания управляла примерно 1,17 тыс. магазинов под брендами Hibbett, City Gear и Sports Additions в 36 американских штатах. Количество торговых точек JD Sports на начало марта превышало 3,3 тыс. по всему миру.

Котировки акций JD Sports растут на 6,1% в начале торгов в Лондоне во вторник. Цена бумаг Hibbett взлетела на 17,3% в ходе предварительной сессии на бирже Nasdaq. Рыночная стоимость первой компании составляет 6,1 млрд фунтов стерлингов ($7,5 млрд), второй - $855 млн.