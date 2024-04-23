Минэкономразвития ожидает экспортную цену нефти РФ в 2024-27 гг. в $65/баррель

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Стоимость российской нефти при поставках на экспорт в ближайшие четыре года в базовом сценарии ожидается в $65 за баррель, сообщил журналистам представитель Минэкономразвития.

Ведомство во вторник на заседании правительства представило основные параметры макропрогноза на 2024-2027 годы

Предыдущий прогноз министерства от сентября предполагал, что экспортная стоимость российской нефти в 2024 году будет составлять $71,3/барр., в 2025 году - $70,1/барр., в 2026 году - $70/барр.

Цену Brent Минэкономразвития прогнозирует на уровне $79,5/барр. в 2024 году (против $85 в сентябрьской версии прогноза), $75,1/барр. - в 2025 году ($80,2), $72/барр. - в 2026 году ($76,2), $71,2/барр. - в 2027 году.