Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Минэкономразвития ожидает экспортную цену нефти РФ в 2024-27 гг. в $65/баррель

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Стоимость российской нефти при поставках на экспорт в ближайшие четыре года в базовом сценарии ожидается в $65 за баррель, сообщил журналистам представитель Минэкономразвития.

Ведомство во вторник на заседании правительства представило основные параметры макропрогноза на 2024-2027 годы

Предыдущий прогноз министерства от сентября предполагал, что экспортная стоимость российской нефти в 2024 году будет составлять $71,3/барр., в 2025 году - $70,1/барр., в 2026 году - $70/барр.

Цену Brent Минэкономразвития прогнозирует на уровне $79,5/барр. в 2024 году (против $85 в сентябрьской версии прогноза), $75,1/барр. - в 2025 году ($80,2), $72/барр. - в 2026 году ($76,2), $71,2/барр. - в 2027 году.

Brent Минэкономразвития РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В инфрастурктуру девяти горнолыжных курортов вложат больше 31 млрд рублей

Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП РФ в 2024 году до 2,8%

Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП РФ в 2024 году до 2,8%

Китайский бизнес видит высокий потенциал поставок продуктов из РФ

Китайский бизнес видит высокий потенциал поставок продуктов из РФ

"Интер РАО" в течение полугода выкупит 3% своих акций у неназванного миноритария

General Motors увеличила чистую прибыль в I квартале на 24%

General Motors увеличила чистую прибыль в I квартале на 24%

Греф не поддержал инициативу по созданию единого центра международных расчетов

НАУФОР обеспокоена истребованием у добросовестных покупателей акций СМЗ

Компании ЕС не смогут предоставлять профуслуги своим "дочкам" в России с июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });