Выпуск легковых автомобилей в РФ в I квартале вырос на низкой базе на 81%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Производство легковых автомобилей в РФ в январе-марте 2024 года выросло на 81,3% относительно того же периода 2023 года, до 161 тыс. штук; грузовых - на 29,5%, до 43,4 тыс. единиц, сообщил Росстат в среду.

Столь резкую динамику можно объяснить в том числе эффектом прошлогодней низкой базы: сообщалось, что выпуск легковых машин в I квартале 2023 года упал на 64,6% г/г, грузовиков - на 17,6%.

Объем производства продукции в абсолютном выражении за март 2024 года в материалах Росстата не указан. Сообщается, что выпуск легковых машин подскочил к марту 2023 года на 86,7%, к февралю 2024 - поднялся на 9,4%. Выпуск грузовиков вырос на 0,8% г/г и сократился на 0,4% к февралю.

Производство автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в I квартале выросло на 35,1% и составило 3,8 тыс. единиц. В марте выпуск увеличился на 16,6% г/г и на 5,2% - к февралю.

Двигателей внутреннего сгорания за I квартал выпущено 53 тыс. единиц (+18% г/г). Их производство за март подросло на 4,4% г/г и на 5,1% к февралю.

Кузовов для автотранспортных средств в январе-марте произведено 10,5 тыс. штук (+28,8% г/г). Мартовский объем выпуска увеличился на 17% г/г и на 10,7% к февралю.