Выпуск золота в РФ в марте снизился на 14,5%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Россия в марте 2024 года снизила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 14,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщил в среду Росстат.

По сравнению с февралем показатель снизился на 9,6%.

В общей сложности по итогам I квартала объем производства золота в РФ превышает результат соответствующего периода прошлого года на 3,2%.

Абсолютных показателей по выпуску этого драгметалла Росстат не публикует.