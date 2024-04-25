Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в I квартале выросла в 12,3 раза

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ в I квартале 2024 г. выросла в 12,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,36 млрд руб., говорится в отчете компании.

Выручка составила 10,94 млрд руб. (+20,8%).

Себестоимость поднялась на 14,4%, до 9,16 млрд руб.

Убыток от продаж составил 1,71 млрд руб. против убытка 1,33 млрд руб. годом ранее.

Заемные средства "Интер РАО" по итогам I квартала оценивались в 294,86 млрд руб. При этом чистый долг остался отрицательным (-89,1 млрд руб. против -81 млрд руб. годом ранее).

На счетах компании на конец марта 2024 г. хранилось 249,31 млрд руб.

Основным акционером "Интер РАО" на конец 2023 г. являлся "Роснефтегаз" (26,37%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 г. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении.