Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу ростом цен большинства blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и отскочившей вверх нефти (Brent превысила $89,5 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,2%, лидируют в росте бумаги ПАО "Полюс" и "Сургутнефтегаза".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3447,97 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1181,54 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,6%.

Доллар стоит 91,96 рубля (+0,02 рубля).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (+1% и +0,9% "префы"), "Яндекса" (+1%), АФК "Система" (+0,7%), "Татнефти" (+0,6%), "МТС" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Роснефти" (+0,5%), "РусГидро" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), ОК "Русал" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), "Газпром нефти" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%), расписки OZON (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), "ММК" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

Сбербанк в I квартале получил 397,4 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, сообщил банк в отчетности. Рыночный прогноз по прибыли Сбербанка составлял 397 млрд руб.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) выдала предупреждение маркетплейсу Ozon (-0,3%), усмотрев в его действиях признаки нарушения закона о защите конкуренции. В сообщении ФАС говорится, что в 2023 году и I квартале 2024 года регулятор получал многочисленные обращения граждан и предпринимателей на действия маркетплейса. В случае неисполнения предупреждения ФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства, сообщил регулятор.

Комментарии аналитиков

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что в пятницу индекс МосБиржи попытается подняться выше 3450 пунктов.

Главными событиями дня станут заседание ЦБ РФ и IPO МТС-банка. Риторика Центробанка может существенно повлиять на ход торгов, хотя ставка может остаться без изменений. Старт торгов акциями МТС-банка вернет на рынок замороженные ранее средства инвесторов. В данном случае влияние этого фактора может быть ощутимым, так как книга заявок была переподписана в пять раз по верхней ценовой границе. Не стоит также забывать, что в субботу Мосбиржа будет проводить торги, поэтому причин для закрытия позиций перед праздниками нет, считает аналитик.

Продолжается рост акций "Русала" на фоне выросших цен на алюминий, а также планов правительства РФ принять меры поддержки отрасли после введения ограничений со стороны США и Великобритании, отмечает Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", в пятницу состоится заседание Банка России по денежно-кредитной политике - ожидается, что регулятор сохранит ставку на уровне 16% годовых и обновит среднесрочный прогноз по уровню ставки. В прошлый раз (в феврале 2024 года) Банк России пересмотрел свои ожидания по диапазону ключевой ставки на 2024 год с 12,5-14,5% (в октябрьском прогнозе) до 13,5-15,5%, а прогноз сальдо счета текущих операций был ухудшен до $42 млрд с $75 млрд.

"Мы не исключаем того, что регулятор может повысить диапазон ставки на конец года, поскольку устойчивое инфляционное давление может потребовать более длительного периода удержания высоких ставок. Нельзя исключать и того, что ожидания по счету текущих операций будут понижены на фоне давления санкций и последующего сжатия экспорта в сочетании с высоким внутренним спросом и ростом импорта", - полагают аналитики компании "Цифра брокер".

Зарубежные фондовые индексы

В США в четверг индексы акций снизились на 0,5-1% во главе с Dow Jones, участники рынка оценивали макроэкономические статданные и отчетности крупных компаний.

По предварительным данным Минторга США, ВВП страны в I квартале вырос на 1,6% в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,5%, согласно данным Trading Economics. Темпы роста ВВП существенно замедлились по сравнению с четвертым кварталом, когда они составили 3,4%.

Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в первом квартале вырос на 3,7% относительно предыдущих трех месяцев. В четвертом квартале прошлого года индекс увеличился лишь на 2%.

В Азии в пятницу преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX Australia после выходного дня упал на 1,3%, южнокорейский Kospi прибавил 1%, китайский Shanghai Composite поднялся на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-1,1%).

Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку в диапазоне 0-0,1% годовых по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания, повысив прогнозы инфляции на текущий и следующий финансовые годы.

Прогноз инфляции (индекс потребительских цен без учета свежих продуктов питания) на 2024 фингод повышен японским ЦБ до 2,8% с ожидавшихся в январе 2,4%, на 2025 фингод - до 1,9% с 1,8%. В 2026 фингоду этот показатель составит 1,9%, ожидают в ЦБ.

Регулятор ожидает роста ВВП Японии в 2024 фингоду на 0,8% (ранее +1,2%), в 2025-м - на 1%, как и ранее, в 2026-м - также на 1%.

Нефть

На нефтяном рынке утром цены продолжают подъем, начавшийся накануне в последние часы торгов за счет закрытия "коротких" позиций игроками.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в пятницу составила $89,56 за баррель (+0,6% и +1,1% накануне), июньская цена WTI - $84,09 за баррель (+0,6% и +0,9% в четверг).

Большую часть прошлой сессии нефть торговалась в "минусе", сумев отскочить вверх под самый конец торгов.

Днем ранее Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 6,368 млн баррелей. Падение стало максимальным с января, причем снижение было зафиксировано впервые за пять недель. Несмотря на это, цены на нефть в среду слабо снизились.