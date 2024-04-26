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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:00

Денежная база в России выросла с 12 по 19 апреля на 57,0 млрд рублей

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 19 апреля составил 18 262,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 12 апреля денежная база в России равнялась 18 205,5 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,32%, или на 57,0 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

ЦБ РФ Банк России
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