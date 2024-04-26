Hyundai Motor сократил чистую прибыль в I квартале лучше прогноза

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Co. немного сократил чистую прибыль и увеличил выручку в первом квартале 2024 года, при этом оба показатели превысили прогнозы рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в минувшем квартале составила 3,38 трлн вон ($2,46 млрд) по сравнению с 3,42 трлн вон за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали падение показателя до 2,89 трлн вон.

Операционная прибыль Hyundai понизилась на 2,3% до 3,56 трлн вон.

Квартальная выручка автопроизводителя увеличилась на 7,6% до 40,66 трлн вон (прогноз – 39,63 трлн вон).

В минувшем квартале Hyundai продала 1,007 млн автомобилей, на 1,5% меньше, чем годом ранее. В том числе реализация машин в Южной Корее упала на 16,3% до 160 тыс., в Северной Америке – выросла на 11,1% до 287 тыс., в Европе – повысилась на 1,8% до 157 тыс.

Акции Hyundai подешевели на 0,2% по итогам торгов в Сеуле в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 22,6%.