В Подмосковье начали строить китайско-казахстанско-российский транспортный узел

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Российское АО "Славтранс-Сервис", АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы" (КТЖ, "Казахстанские железные дороги") и китайская Xi'an Free Trade Port Construction & Operation Co., Ltd. официально начали строить новый транспортно-логистический центр CRK Terminal на станции Селятино в Подмосковье, сообщила пресс-служба КТЖ.

На церемонии начала строительства контейнерный поезд hub-to-hub был отправлен со станции Селятино в Сиань.

"Ключевой логистический узел призван развивать прямое транспортное сообщение между казахстанско-китайским терминалом в г. Сиань, Россией и другими странами", - говорится в сообщении.

Строительство хаба даст ряд преимуществ по перевалке и обработке грузов, в том числе для казахстанских грузоотправителей, положительно отразится на сроках доставки, будет способствовать среднесрочному и долгосрочному планированию контейнерных перевозок. Совместное предприятие позволит максимально задействовать потенциал участников проекта и расширит спектр оказываемых услуг по логистике и терминальной деятельности, отмечает КТЖ.

Линейные перевозки будут идти по маршруту Сиань - Алашанькоу/Хоргос - Селятино.

Сиань - узловой транзитный центр Китая, там расположен крупнейший в стране "сухой порт" и формируется до 40% общего объема контейнерных поездов сообщением КНР-ЕС.

Казахстанский грузовой терминал в Сиане открылся в феврале 2024 года. Проектная мощность казахстанского терминала составляет более 66,5 тыс. TEU в год.

По данным КТЖ, в 2023 году объем транзитных перевозок грузов железнодорожным транспортом через Казахстан по направлению Китай-Россия и обратно составил 3,8 млн тонн (рост на 35% относительно 2022 года). В первом квартале 2024 года транзитные перевозки по направлению Китай-Россия-Китай сохраняются на уровне 2023 года - 0,9 млн тонн.

"Казахстан темир жолы" - транспортно-логистическая компания, контролируется государством. Под управлением компании находятся железнодорожная, морская портовая и аэропортовая инфраструктура, транспортно-логистические центры.

Xi'an Free Trade Port Construction & Operation - оператор международных торговых каналов и поставщик логистических транспортных услуг для России, Центральной Азии, Европы.

АО "Славтранс-Сервис" учреждено в 2001 году. Компания оказывает услуги в сфере транспортно-складской логистики. С 2021 года реализует инвестпроект по созданию агрологистического комплекса в Селятине.