Экспортер зерна ТД "РИФ" сменил название на "Родные поля"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - ООО ТД "РИФ", один из крупнейших в РФ экспортеров зерна, сменило название на ООО "Родные поля", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Принятое решение, по данным пресс-службы, связано с развитием компании.

"Новое название в наибольшей степени соответствует бизнес-модели компании, подчеркивает единство стратегических целей компании, связанных с развитием российского АПК", - добавили в пресс-службе.

Торговый дом "РИФ" был создан в 2010 году для закупки и продажи сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке России и экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья.

В 2023 году ООО увеличило чистую прибыль по РСБУ в 5,5 раза до 23,825 млрд рублей, выручку – на 41,5% до 299,5 млрд рублей.