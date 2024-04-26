Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Загородное жилье дороже всего можно купить под Петербургом

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Аналитики сервиса "Домклик" Сбербанка назвали регионы страны с самыми дешевыми и самыми дорогими загородными домами.

"Дешевле всего загородное жилье можно купить в Курганской области, дороже - под Санкт-Петербургом", - сообщила пресс-служба банка.

Для составления рейтинга эксперты изучили актуальные по состоянию на апрель объявления о продаже, рассчитав медианную стоимость "квадрата". В Курганской области она составила 28,7 тысячи рублей при средней по России в 61,2 тысячи рублей.

В пятерку регионов с самыми низкими ценами на загородную недвижимость также вошли Мордовия (31,4 тысячи рублей за кв.м), Смоленская (32,9 тысячи рублей), Псковская (33,1 тысячи рублей) и Вологодская области (33,3 тысячи рублей). Наиболее высокие цены на такое жилье зафиксированы в Петербурге (132,5 тысячи рублей за кв.м), Москве (128,4 тысячи рублей) и Республике Алтай (104,5 тысячи рублей).

Домклик Петербург Сбербанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Соллерс" продал долю в автопроизводителе Aurus

"Соллерс" продал долю в автопроизводителе Aurus

Китайский юань опустился ниже 12,5 руб. впервые с 6 марта

МосБиржа назначила повторное годовое собрание акционеров на 31 мая

Покупателем россыпных активов "Полюса" могла стать группа "Окто"

Набиуллина заявила, что пик перегрева экономики РФ пройден осенью

Набиуллина заявила, что пик перегрева экономики РФ пройден осенью

В совете Банка России звучали мнения в пользу повышения ставки

Курс евро опустился ниже 98 рублей впервые с 6 марта

Курс евро опустился ниже 98 рублей впервые с 6 марта

Нефть Brent подорожала до $89,6 за баррель

Нефть Brent подорожала до $89,6 за баррель

Суд принял решение по делу о корпоративных правах в "Азбуке Вкуса"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });