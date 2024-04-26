Загородное жилье дороже всего можно купить под Петербургом

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Аналитики сервиса "Домклик" Сбербанка назвали регионы страны с самыми дешевыми и самыми дорогими загородными домами.

"Дешевле всего загородное жилье можно купить в Курганской области, дороже - под Санкт-Петербургом", - сообщила пресс-служба банка.

Для составления рейтинга эксперты изучили актуальные по состоянию на апрель объявления о продаже, рассчитав медианную стоимость "квадрата". В Курганской области она составила 28,7 тысячи рублей при средней по России в 61,2 тысячи рублей.

В пятерку регионов с самыми низкими ценами на загородную недвижимость также вошли Мордовия (31,4 тысячи рублей за кв.м), Смоленская (32,9 тысячи рублей), Псковская (33,1 тысячи рублей) и Вологодская области (33,3 тысячи рублей). Наиболее высокие цены на такое жилье зафиксированы в Петербурге (132,5 тысячи рублей за кв.м), Москве (128,4 тысячи рублей) и Республике Алтай (104,5 тысячи рублей).