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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

Цены на нефть выросли в пятницу и за неделю

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок завершили "в плюсе" пятницу и неделю в целом.

Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по итогам прошедшей сессии выросли на $0,49 (на 0,6%) - до $89,5 за баррель. Фьючерсы на сорт WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали за день на $0,28 (на 0,3%) и составили $83,85 за баррель.

Это максимальные показатели с 16 апреля, сообщает MarketWatch.

За минувшую неделю цена Brent увеличилась на 2,5%, WTI - на 2%.

"На нефтяных рынках, безусловно, все еще присутствуют геополитические опасения, поскольку цены на нефть марки WTI превышают $80", - полагает соредактор Sevens Report Research Тайлер Ричи. По его словам, если бы не ситуация на Ближнем Востоке, то, скорее всего, они находились бы "в лучшем случае" в диапазоне от $70 до $75 за баррель, поскольку спрос на бензин в последние недели падал, а ОПЕК+ уже какое-то время не вносит изменений в свою политику добычи.

Brent WTI
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