Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2%

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в субботу позитивной динамикой цен большинства blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры накануне и стабилизации нефти Brent в районе $89,5 за баррель. Индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,2% и превысил 3455 пунктов во главе с бумагами "ЛУКОЙЛа", индекс РТС не претерпел существенных изменений.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3455,71 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1186,57 пункта (-0,02%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 0,8%.

Доллар стоит 91,75 рубля (+0,03 рубля).

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "НЛМК" (+0,5%), ОК "Русал" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "РусГидро" (+0,3%), Polymetal (+0,3%), "ТКС Холдинг" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), "Газпром нефти" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%), расписки OZON (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

Подешевели акции АФК "Система" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Татнефти" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%), ВТБ (-0,1%), "ММК" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Просели акции ПАО "Европлан" (-1,6%, до 1038,1 рубля).

Совет директоров "Европлана" рекомендовал годовому общему собранию акционеров выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 25,0 рубля на акцию, сообщила компания. Объем финальных дивидендных выплат акционерам составит 3,0 млрд рублей. Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 11 июня.

Чистая прибыль ПАО "Россети Московский регион" (+0,1%) по РСБУ в I квартале 2024 года снизилась на 26,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,1 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 64,3 млрд руб. (+6,8%).

ПАО "Россети Кубань" (+0,3%) в январе-марте 2024 года получило 3,28 млрд рублей чистой прибыли, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в отчетности компании.

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", в субботу ожидается ряд корпоративных публикаций: совет директоров ПАО "Артген" может вынести рекомендацию по дивидендам, результаты за I квартал 2024 года опубликуют "ТГК-1", "Юнипро" и "РусГидро".

В пятницу на Московской бирже состоялись дебютные торги акциям МТС-банка, IPO которого прошло по верхней границе ценового диапазона (2500 руб. за одну акцию), книга заявок была переподписана почти в 15 раз. Таким образом, на рынке могут оказаться около 157 млрд руб., зарезервированных ранее под участие в размещении МТС-банка, полагают аналитики.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи проведет субботние торги вблизи отметки 3450 пунктов. "Вполне вероятно, что индекс может оказаться немного ниже данного уровня. Впереди длинные выходные, часть инвесторов предпочтут закрыть позиции. Однако сильного снижения не ждем - препятствовать этому будут предстоящие дивидендные отсечки. Сильное движение могут показать акции ММК и "ЭсЭфАй", если будут опубликованы рекомендации СД по дивидендам", - считает аналитик.

В США в пятницу индексы акций выросли на 0,3-2% во главе с Nasdaq, локомотивом выступили бумаги технологических компаний, включая Alphabet (+10,2%) и Microsoft (+1,8%). В целом за минувшую торговую неделю Dow Jones увеличился на 0,5%, а S&P 500 и Nasdaq прибавили соответственно 2,2% и 3,5%, что стало лучшим недельным повышением с ноября.

Расходы населения США в марте выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы - на 0,5%, сообщило в пятницу министерство торговли. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,6% и 0,5% соответственно, по данным Trading Economics.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в марте повысился на 0,3% и совпал с консенсус-прогнозом. В годовом выражении индикатор увеличился на 2,7%, сильнее ожидавшихся 2,6%.

Рост индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце остался на февральском уровне как в помесячном, так и в годовом выражении - 0,3% и 2,8% соответственно. Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Новые данные заставляют сомневаться в скором снижении процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС), пишет MarketWatch.

Нефть

Цены на нефть завершили "в плюсе" пятницу и неделю в целом благодаря сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent в пятницу выросла до $89,5 за баррель (+0,6%), июньская цена WTI - до $83,85 за баррель (+0,3%).

За торговую неделю цена Brent увеличилась на 2,5%, WTI - на 2%.