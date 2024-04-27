Онлайн-кинотеатр Иви запустил программу мотивации топ-менеджеров "фантомными" акциями

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Онлайн-кинотеатр "Иви" запустил программу мотивации для топ-менеджмента так называемыми "фантомными" акциями, когда вознаграждение привязано к росту рыночной стоимости условных долей в компании.

Программа мотивации была принята в декабре 2023 года и распространяется на "некоторых сотрудников высшего звена", говорится в бухотчете ООО "Иви.ру" за прошлый год.

Право на получение "фантомных" акций будет зависеть от прохождения определенного периода исполнения должностных обязанностей, который варьируется от 1 до 4 лет. Получить вознаграждение держатели смогут в виде денежных средств "при наступлении предусмотренных программой событий".

При этом расходы "Иви" на программу мотивации за 2023 год составили 906,6 млн рублей.

В 2023 году выручка "Иви" выросла на 30,4% до 16,6 млрд рублей. Из них 12,5 млрд рублей приходится на доходы от оказания услуг по предоставлению платных сервисов. Компания получила чистую прибыль в 2 млрд рублей против убытка в 693,7 млн рублей за 2022 год. Владельцем ООО является кипрская компания Ivi.ru media limited.

По данным "ТМТ Консалтинга", в 2023 году доля "Иви" на российском рынке онлайн-кинотеатров составила 15%.