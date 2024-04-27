Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

Онлайн-кинотеатр Иви запустил программу мотивации топ-менеджеров "фантомными" акциями

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Онлайн-кинотеатр "Иви" запустил программу мотивации для топ-менеджмента так называемыми "фантомными" акциями, когда вознаграждение привязано к росту рыночной стоимости условных долей в компании.

Программа мотивации была принята в декабре 2023 года и распространяется на "некоторых сотрудников высшего звена", говорится в бухотчете ООО "Иви.ру" за прошлый год.

Право на получение "фантомных" акций будет зависеть от прохождения определенного периода исполнения должностных обязанностей, который варьируется от 1 до 4 лет. Получить вознаграждение держатели смогут в виде денежных средств "при наступлении предусмотренных программой событий".

При этом расходы "Иви" на программу мотивации за 2023 год составили 906,6 млн рублей.

В 2023 году выручка "Иви" выросла на 30,4% до 16,6 млрд рублей. Из них 12,5 млрд рублей приходится на доходы от оказания услуг по предоставлению платных сервисов. Компания получила чистую прибыль в 2 млрд рублей против убытка в 693,7 млн рублей за 2022 год. Владельцем ООО является кипрская компания Ivi.ru media limited.

По данным "ТМТ Консалтинга", в 2023 году доля "Иви" на российском рынке онлайн-кинотеатров составила 15%.

ООО "Иви.ру" Иви
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минэкономразвития ожидает, что курс доллара превысит 100 руб. в марте 2026 г.

Минэкономразвития ожидает, что курс доллара превысит 100 руб. в марте 2026 г.

Гражданам КНР могут выплачивать до $1400 при замене старых машин на электрокары

Гражданам КНР могут выплачивать до $1400 при замене старых машин на электрокары

В макропрогнозе до 2027 года сохранены параметры индексации тарифов на газ и электричество

Минэкономразвития ожидает снижения годовой инфляции в РФ до 6,9% в июне

Минэкономразвития ожидает снижения годовой инфляции в РФ до 6,9% в июне

Затраты российских авиакомпаний на ремонт выросли в 2023 году на 26%

Затраты российских авиакомпаний на ремонт выросли в 2023 году на 26%

Российские "дочки" Ariston и Bosch переданы в управление структуре "Газпрома"

"Соллерс" продал долю в автопроизводителе Aurus

"Соллерс" продал долю в автопроизводителе Aurus
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });