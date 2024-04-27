Годовая чистая прибыль "Т Плюс" по МСФО снизилась на 27%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Т Плюс" по МСФО в 2023 году снизилась на 27%, до 15,26 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Годовая выручка компании составила 483,4 млрд рублей (+10,7%).

Операционная прибыль уменьшилась на 17,3%, до 30,92 млрд рублей. Консолидированная EBITDA составила 78,26 млрд рублей против 71,39 млрд рублей годом ранее.

Кредиты и займы "Т Плюс" по итогам января-марта 2024 года оценивались в 125,86 млрд рублей.

На счетах компании хранилось 19,74 млрд рублей.

Капзатраты выросли на 28,4%, до 65 млрд рублей.

"Т Плюс" - частная компания, в которую были объединены электрогенерирующие активы "Реновы" Виктора Вексельберга, а также входят газовые и коммунальные активы. В сентябре 2018 года доля принадлежащих Вексельбергу структур в уставном капитале "Т Плюс" снизилась с 57,1% до 39,59%.