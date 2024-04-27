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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

Минэкономразвития отметило замедление роста ВВП РФ в марте до 4,2%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в марте 2024 года, по оценке Минэкономразвития, составил 4,2% в годовом сравнении после повышения на 7,6% в феврале (оценка уточнена с 7,7%) и 4,8% в январе (оценка уточнена с 4,6%), говорится в опубликованном в субботу обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

Замедление годовой динамики роста ВВП в марте было ожидаемым и объясняется скачком в феврале за счет лишнего високосного дня.

За I квартал 2024 года министерство оценило рост ВВП РФ в 5,4%.

С исключением сезонного фактора, по оценке Минэкономразвития, рост ВВП РФ в марте составил 0,1% по сравнению с февралем.

"По оценке Минэкономразвития России, в марте 2024 года ВВП превысил уровень прошлого года на 4,2% г/г после 7,6% г/г в феврале, к уровню двухлетней давности рост в марте 4,0%. С исключением сезонного и календарного факторов темп роста ВВП в марте составил 0,1%, как и месяцем ранее. По итогам I квартала 2024 года, по оценке Минэкономразвития России, рост ВВП составил 5,4% г/г", - говорится в обзоре.

Минэкономразвития РФ
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