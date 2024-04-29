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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Представитель оманских инвесторов возглавил совет директоров Polymetal

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Представитель крупнейшего акционера Polymetal, консорциума оманских инвесторов, Омар Бахрам назначен председателем совета директоров компании, сообщил Polymetal.

Бахрам вошел в совет директоров компании в марте. Он имеет более чем 13-летний опыт работы в M&A и консалтинге в сфере юридических и корпоративных вопросов. В настоящее время возглавляет компанию UzOman, управляющую диверсифицированным инвестиционным портфелем и прямыми инвестициями в Центральной Азии, принадлежащую суверенному фонду благосостояния Омана (Oman Investment Authority, OIA). До этого работал юридическим консультантом в OIA, где занимался крупными международными сделками в рамках стратегии по приватизации.

После продажи российского бизнеса Polymetal остается вторым крупнейшим производителем золота в Казахстане. Крупнейшим акционером Polymetal с долей 23,9% является консорциум оманских инвесторов во главе с принадлежащим правительству Омана фондом Mercury Investments International.

Polymetal Казахстан Оман
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