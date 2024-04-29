Blackstone покупает Hipgnosis за $1,57 млрд

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Американский инвестиционный фонд Blackstone достиг соглашения о покупке британской компании Hipgnosis Songs Fund, владеющей правами на произведения таких известных музыкантов, как Леонард Коэн, Шакира и Red Hot Chili Peppers, за 1,26 млрд фунтов ($1,57 млрд).

Совет директоров Hipgnosis рекомендовал акционерам принять предложение Blackstone, отдав ему предпочтение перед конкурирующим предложением Concord, оценивавшим компанию в $1,51 млрд.

Акции британской компании дорожают на 2% на торгах в понедельник.

Hipgnosis была основана музыкальным продюсером Мерком Меркуриадисом в 2018 году. Ее бизнес-модель основана на покупке прав на песни и получении дохода от их стриминга и ротации в радиоэфире.