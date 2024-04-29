Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Blackstone покупает Hipgnosis за $1,57 млрд

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Американский инвестиционный фонд Blackstone достиг соглашения о покупке британской компании Hipgnosis Songs Fund, владеющей правами на произведения таких известных музыкантов, как Леонард Коэн, Шакира и Red Hot Chili Peppers, за 1,26 млрд фунтов ($1,57 млрд).

Совет директоров Hipgnosis рекомендовал акционерам принять предложение Blackstone, отдав ему предпочтение перед конкурирующим предложением Concord, оценивавшим компанию в $1,51 млрд.

Акции британской компании дорожают на 2% на торгах в понедельник.

Hipgnosis была основана музыкальным продюсером Мерком Меркуриадисом в 2018 году. Ее бизнес-модель основана на покупке прав на песни и получении дохода от их стриминга и ротации в радиоэфире.

Blackstone Hipgnosis
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Tesla будет сотрудничать с Baidu для вывода на рынок Китая системы "автопилота"

Tesla будет сотрудничать с Baidu для вывода на рынок Китая системы "автопилота"

Правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь с 1 мая по 31 августа

Правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь с 1 мая по 31 августа

Песков заявил, что присвоение Западом активов РФ нанесет ущерб западной экономике

ЕС призвал Россию пересмотреть решение о судьбе "дочек" Ariston и Bosch

Росстат уточнил оценку уровня бедности в России в 2023 году до 8,5% с 9,3%

Безработица в РФ в марте обновила исторический минимум, опустившись до 2,7%

Безработица в РФ в марте обновила исторический минимум, опустившись до 2,7%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });