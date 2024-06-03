Blackstone улучшила предложение о покупке Hipgnosis до $1,58 млрд

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Американский инвестиционный фонд Blackstone улучшил предложение о покупке британской Hipgnosis Songs Fund до 1,272 млрд фунтов стерлингов ($1,584 млрд), сообщается в пресс-релизе компаний.

Blackstone заплатит по $1,31 за акцию Hipgnosis, владеющей правами на произведения таких известных музыкантов, как Леонард Коэн, Шакира и Red Hot Chili Peppers. Ранее предлагалось по $1,3.

О планируемой сделке первоначально было объявлено 29 апреля. После обсуждения условий между советами директором Hipgnosis и Lyra Bidco Ltd (компанией, созданной для покупки Hipgnosis и полностью аффилированной с Blackstone), а также их консультантами, было достигнуто соглашение о повышении цены приобретения на 1 цент, в основном за счет снижения вознаграждения консультантов.

Котировки акций Hipgnosis в ходе торгов в понедельник выросли на 1% - до 1,016 фунта.

Hipgnosis была основана музыкальным продюсером Мерком Меркуриадисом в 2018 году. Ее бизнес-модель основана на покупке прав на песни и получении дохода от их стриминга и ротации в радиоэфире.