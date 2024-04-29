Власти Пекина инвестируют свыше 100 млрд юаней в поддержку технологий ИИ

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Власти Пекина планирует инвестировать более 100 миллиардов юаней ($13,8 млрд) в поддержку технологий искусственного интеллекта (ИИ) в течение следующих пяти лет, пишет China Securities Journal.

Кроме того, власти намерены стимулировать компании, работающие в сфере ИИ, к размещению бумаг на Пекинской фондовой бирже (BSE).

Сейчас на BSE зарегистрированы около 20 компаний, работающих с ИИ, от производителей чипов и вычислительной инфраструктуры до разработчиков приложений, отмечает издание.