FT сообщила, что ByteDance в 2025 г. вложит более $12 млрд в ИИ-инфраструктуру

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Китайская ByteDance, владеющая соцсетью TikTok, планирует в 2025 году потратить более $12 млрд на инфраструктуру для искусственного интеллекта (ИИ), пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

В частности, компания заложила в бюджет на текущий год 40 млрд юаней ($5,5 млрд) на покупку ИИ-чипов в Китае. Это вдвое больше, чем в прошлом году.

По данным источников, около 60% заказов ByteDance на внутреннем рынке полупроводниковой продукции будут в адрес китайских поставщиков, таких как Huawei и Cambricon, а остальное компания потратит на "урезанные" для соблюдения американских ограничений на экспорт в КНР версии чипов Nvidia Corp..

Пекин неофициально рекомендовал китайским технологическим компаниям закупать не менее 30% чипов у местных поставщиков, говорят источники.

ByteDance также намерена инвестировать около $6,8 млрд за рубежом в инфраструктуру для обучения ИИ-моделей с помощью чипов Nvidia. Однако эти инвестиции может затруднить экспортный контроль США, отмечает газета.

По словам одного из ее источников, ByteDance в этом году уже сделала крупные заказы для формирования ИИ-инфраструктуры за пределами Китая, в том числе через договоры аренды, и этого должно хватить для закрытия большинства ее потребностей на 2025 год.

С 2023 года китайские компании не могут покупать чипы Nvidia за пределами США, однако они могут получить к ним доступ через договоры аренды с операторами дата-центров, говорят отраслевые инсайдеры.

О бюджете ByteDance на покупку ИИ-чипов за рубежом ранее также сообщал ресурс The Information. В ответ на материал FT компания заявила, что "анонимно собранная информация о нашем плане некорректна".

ByteDance намного опережает остальные компании по объему закупок продукции Nvidia в Китае. По данным Omdia, в прошлом году ByteDance заказала около 230 тыс. чипов американской компании, в основном H20 - "урезанную" для китайского рынка версию ее флагманских ИИ-чипов Hopper.

Выручка Nvidia в КНР (с учетом Гонконга) в первые девять месяцев 2024 года составила $11,6 млрд - около 13% глобального показателя.

ByteDance в августе 2023 году выпустила чат-бот Doubao. По оценкам Aicpb.com, это самое популярное ИИ-приложение в Китае. На декабрь прошлого года количество его ежемесячно активных пользователей (MAU) составляло 71 млн.