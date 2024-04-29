Японская Ono Pharmaceutical покупает американскую Deciphera за $2,4 млрд

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Японский производитель лекарственных препаратов Ono Pharmaceutical Co. достиг соглашения о приобретении американского конкурента Deciphera Pharmaceuticals Inc. за $2,4 млрд.

Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, Ono заплатит $25,60 за акцию Deciphera, что на 74,7% превышает котировки компании на конец торгов в минувшую пятницу.

Сделку одобрили советы директоров обеих компаний, ее закрытие ожидается в третьем квартале текущего года.

Акции Deciphera дорожают на 72% на торгах в понедельник.