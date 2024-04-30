Рынки акций АТР выросли, за исключением Китая

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили в плюсе торги во вторник, исключением стал рынок акций Китая.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в апреле понизился до 50,4 пункта по сравнению с 50,8 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны во вторник.

Аналитики в среднем ожидали чуть более существенного сокращения - до 50,3 пункта, по данным Trading Economics. Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, меньше - на ослабление.

Китайский индекс Shanghai Composite уменьшился на 0,26%. Гонконгский индикатор Hang Seng повысился на 0,1%, рост продолжается восемь сессий подряд.

Рост в Гонконге продемонстрировали акции Tencent (0,4%), Li Auto (3%), Techtronic Industries (4%) и Orient Overseas Intl. (5,9%).

Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 1,24%.

Розничные продажи в Японии в марте повысились на 1,2% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны. Темпы роста замедлились по сравнению с февральскими 4,7% и оказались хуже консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных Trading Economics, предусматривавшего подъем на 2,5%.

Наиболее сильно выросли котировки акций Mitsubishi Electric Corp. (+15,9%), Komatsu (+11,5%), Tokuyama Corp. (+11,4%) и Socionext (+8,9%).

Южнокорейский индекс Kospi прибавил 0,17%.

Котировки бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, повысились на 1%, автопроизводителя Hyundai Motor - понизились на 0,2%.

Розничные продажи в Южной Корее в марте выросли на 1,6% относительно предыдущего месяца, по данным статуправления. В феврале они упали на пересмотренные 3%.

Объем промышленного производства в стране в марте увеличился на 0,7% в годовом сравнении и упал на 3,2% в помесячном. Эксперты в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 5,4%, второго - на 0,6%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 вырос на 0,3%.

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP повысилась на 0,1%.

Кроме того, подорожали акции крупнейших банков страны: Commonwealth Bank - на 0,6%, National Australia Bank - на 0,5%, Westpac Banking - на 0,8%, ANZ Group - на 0,3%.