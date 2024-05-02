ЦБ Армении снизил ставку рефинансирования до 8,25% годовых

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Совет Центрального банка Армении снизил ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, до 8,25% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.

Совет ЦБ считает, что снижение ставки необходимо для поддержания уровня инфляции в 4% в среднесрочной перспективе и стабильности цен.

"В первом квартале 2024 года 12-месячная инфляция продолжила снижаться, достигнув в марте -1,2%. Естественная 12-месячная инфляция также снизилась, составив в марте -0,7%. В первом квартале 2024 года сохранились риски замедления экономического роста в мире и основных странах-партнерах Армении. Со стороны внешнего сектора ожидаются слабые дефляционные эффекты на экономику Армении", - заявили в ЦБ.

Ставка на уровне 8,5% годовых действовала с 12 марта, когда она была снижена на 0,25 п.п.

В 2023 году регулятор снижал ставку пять раз.