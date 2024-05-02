Нацбанк Киргизии впервые за 1,5 года снизил учетную ставку

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Правление Национального банка Киргизии снизило учетную (ключевую) ставку впервые с ноября 2022 года и сразу на 200 базисных пунктов - с 13% до 11%, сообщает сайт регулятора.

В Нацбанке отмечают, что инфляционные процессы в республике продолжают ослабевать: годовая инфляция на середину апреля 2024 года составила 5,2%, снизившись с 7,3% в декабре 2023 года, и находится около нижней границы среднесрочного целевого ориентира 5-7%.

"Выраженное замедление роста цен наблюдается по продовольственной группе товаров (с 3,4% в декабре 2023 года до 1,1% в апреле 2024 года), на что также оказывает влияние снижение цен на мировых продовольственных рынках", темпы роста цен на непродовольственные товары и услуги также снижаются, но с более сдержанной динамикой, сообщил регулятор.

Кроме того, в Киргизии отмечается высокая экономическая активность. Прирост реального ВВП по итогам января-марта 2024 года составил 8,8%. Как и ранее, основной вклад внес сектор услуг, а также сферы строительства и обрабатывающей промышленности. Внутреннее потребление остается высоким, в том числе за счет роста потребительского кредитования и увеличения чистого притока денежных переводов в страну.

"Несмотря на сохранение неопределенности во внешней экономической среде, наблюдается снижение интенсивности влияния внешних факторов. В результате продолжительного сохранения жестких монетарных условий регуляторами ведущих стран мировая и региональная инфляция постепенно снижаются, что в совокупности со снижением мировых цен на продовольствие ослабляют внешний инфляционный фон. Банковский сектор страны сохраняет устойчивость и демонстрирует рост основных показателей. В целом коммерческие банки располагают достаточным объемом ликвидности, что создает основу для дальнейшего кредитования реального сектора страны. На денежном рынке краткосрочные процентные ставки продолжают формироваться в пределах установленного Национальным банком процентного коридора. Внутренний валютный рынок стабилен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принятое решение о снижении размера учетной ставки соответствует курсу проводимой денежно-кредитной политики Нацбанка, направленного на сохранение ценовой стабильности в стране и создание условий для обеспечения макроэкономической устойчивости.

"Национальный банк продолжает оценивать складывающиеся внешние и внутренние факторы инфляции и, принимая во внимание все еще сохраняющиеся риски во внешней среде и предстоящее совершенствование государственной тарифной политики, продолжает придерживаться предусмотрительного подхода к дальнейшему смягчению денежно-кредитных условий. В случае возникновения каких-либо дополнительных рисков Национальный банк не исключает возможности внесения корректировок в проводимую монетарную политику", - прокомментировал регулятор.

Следующее плановое заседание правления Национального банка Киргизии по ставке состоится 27 мая 2024 года.