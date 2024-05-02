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Испанский банк BBVA хочет купить конкурента Sabadell за 12,3 млрд евро

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Испанский Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) направил предложение о покупке меньшего конкурента Banco de Sabadell, оценив его в 12,3 млрд евро.

Как говорится в пресс-релизе BBVA, банк предлагает одну свою акцию за 4,83 акции Sabadell, что предусматривает премию в 30% к цене его бумаг на закрытие торгов в понедельник, то есть до появления слухов о возможном слиянии.

В случае успеха сделки объединенная компания может стать одним из крупнейших банков Европы.

BBVA и Sabadell уже вели переговоры о слиянии в 2020 году, но тогда сделка сорвалась, поскольку стороны не договорились о цене.

BBVA Sabadell Испания
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