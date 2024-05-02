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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Самарский "Авиакор" в 2023 году вышел в прибыль по РСБУ

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - АО "Авиакор - авиационный завод" (Самара) в 2023 году получило 704 тыс. рублей чистой прибыли против 419,5 млн рублей чистого убытка годом ранее, сообщается в отчете компании по РСБУ.

Ранее предприятие показывало чистый убыток в 2014-2017 годах, а также в 2019, 2021 и 2022 годах.

Выручка предприятия в 2023 году увеличилась в 2 раза до 2,4 млрд рублей. Из этой суммы 1,4 млрд рублей пришлось на ремонт и обслуживание самолетов (рост в 1,2 раза), 931,4 млн рублей – на реализацию запчастей и авиационной продукции (рост в 3,4 раза).

Основные финансовые показатели ОАО "Авиакор - авиационный завод" (в тыс. рублей):

2023 г. 2022 г. Динамика
Выручка 2 433 831 1 193 914 +2 раза
Себестоимость продаж 1 876 566 1 140 371 +1,6 раза
Валовая прибыль 566 265 53 543 +10 раз
Прибыль (убыток) от продаж 208 289 (235 577) -
Прибыль (убыток) до налогообложения 2 888 (461 714) -
Чистая прибыль (убыток) 704 (419 488) -

В настоящее время самарский авиазавод продолжает техобслуживание и ремонт для поддержания работоспособности выводимых из эксплуатации Ту-154М (около 25 самолетов будут находиться в эксплуатации госавиации еще 5-10 лет), а также Ан-140, программа выпуска которого остановлена.

"Учитывая, что в будущем данный тип самолета (Ту-154 - ИФ) будет выведен из эксплуатации, предполагается заместить данный вид бизнеса на участие предприятия в кооперации по программам строительства современных пассажирских самолетов SSJ-100 и МС-21, а также выполнение технического обслуживания и ремонта других типов воздушных судов", - говорится в отчете.

Предприятие участвует в проекте производства на АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) турбовинтового регионального самолета ТВРС-44 "Ладога". "Авиакор" выпускает фюзеляжи и другие агрегаты для изготовления опытных образцов этой машины.

"В дальнейшей перспективе планируется освоение и постановка на серийное производство готовых самолетокомплектов и возможная финальная сборка самолетов ("Ладога" - ИФ) на "Авиакоре", включая проведение лётных испытаний", - отмечается в отчете.

Ранее сообщалось, что в рамках диверсификации производства завод начал также осваивать производство судов на воздушной подушке и авиационных средств пакетирования - контейнеров или паллет для перевозки грузов в самолете.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Авиаресурс холдинг" принадлежит 71,56% акций предприятия. В свою очередь, 95% долей этого ООО владеет московское ООО "Цефей", которое находится в собственности МКАО "Редеокс Инвестментс Лимитед", зарегистрированной в специальном административном районе в Калининградской области. "Редеокс" своих акционеров не раскрывает.

Авиакор АО "Авиакор - авиационный завод" Самара
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